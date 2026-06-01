Video: 87 साल बाद पूरा हुआ सपना, पहली बार समुद्र देख रो पड़ी दादी, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
इस बेहद खूबसूरत और इमोशनल वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'हर्षी इनेनी' नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक बेहद भावुक करने वाला कैप्शन भी लिखा.
सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर डांस, लड़ाई-झगड़े या प्रैंक के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद भावुक और दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. यह वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग दादी का है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में गुजार दिए, लेकिन कभी समुद्र नहीं देखा था. जब उनके परिवार ने मिलकर दादी की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया, तो वहां जो नजारा दिखा, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.
पोती 'हर्षी इनेनी' ने शेयर किया वीडियो, बयां की 87 साल की पूरी दास्तान
इस बेहद खूबसूरत और इमोशनल वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'हर्षी इनेनी' नाम की एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक बेहद भावुक करने वाला कैप्शन भी लिखा. हर्षी ने बताया कि उनकी दादी ने अपनी जिंदगी के 87 साल पूरे परिवार और दूसरों की सेवा करने में लगा दिए. इस चक्कर में उन्हें कभी अपने लिए जीने या कभी समुद्र का दीदार करने का मौका ही नहीं मिला. जब परिवार को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तय किया कि वे दादी की इस ख्वाहिश को अधूरी नहीं रहने देंगे. पूरा परिवार मिलकर दादी को समुद्र किनारे ले गया, ताकि उनके जीवन के इस सफर को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके.
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लहरों को देख थम सा गया वक्त
वीडियो में जो नजारा दिखता है, वह किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत है. समुद्र किनारे ठंडी हवाओं के बीच बुजुर्ग दादी बैठी हुई हैं और उनके साथ उनके दादाजी भी नजर आ रहे हैं. दोनों बुजुर्ग जीवनसाथी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर समुद्र की उठती-गिरती लहरों को निहार रहे हैं. 87 साल की उम्र में पहली बार विशाल समुद्र को अपने सामने देखना दादी के लिए एक जादुई और बेहद भावुक पल था. परिवार के सभी सदस्य उन्हें घेर कर खड़े हैं और इस पल को एन्जॉय कर रहे हैं. वीडियो को शेयर करने वाली पोती ने लोगों से अपील भी की है कि अपने दादा-दादी और बुजुर्गों के साथ वक्त बिताएं और उनके लिए इन पलों को खास बनाएं, क्योंकि उनके पास सिर्फ हमारा ही सहारा होता है.
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इंटरनेट पर जनता की भर आईं आंखें
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो ने इंटरनेट पर मौजूद हर शख्स को इमोशनल कर दिया है और कमेंट सेक्शन में लोग अपने दिल की बात लिख रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "इस वीडियो ने सच में मेरा पूरा दिन बना दिया, कितनी खूबसूरत फैमिली है." दूसरे यूजर ने लिखा, "जब आप अपने परिवार के चेहरे पर ऐसी खुशी लाते हैं, तो लगता है कि जिंदगी कितनी आसान और जादुई है." वहीं एक और यूजर ने अपने बुजुर्गों को याद करते हुए लिखा, "इस वीडियो को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी अपनी दादी को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए." यह वीडियो इस समय लोगों को अपनों के साथ वक्त बिताने की याद दिला रहा है.
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Source: IOCL