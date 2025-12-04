इंस्टाग्राम पर छाया हैदराबाद का लेट-नाइट साइकिलिंग वीडियो, कमेंट सेक्शन में बवाल

हैदराबाद से एक लड़की का रात दो बजे साइकिल चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में काव्या मेथी खंडेलवाल अपनी बहन और दोस्तों के साथ कोकापेट इलाके में साइकिल चलाती दिखाई देती हैं. कई यूजर्स इस बात पर हैरानी जता रहे हैं क्योंकि भारत में देर रात या तड़के सुबह महिलाओं का इस तरह बाहर निकलना आमतौर पर सुरक्षित नहीं माना जाता. इसी वजह से लोग कमेंट्स में यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एक लड़कियों का ग्रुप इतनी देर रात कैसे आराम से साइकिल चला पा रहा है.

वायरल वीडियो में काव्या कहती हैं, “मैं सच में हैदराबाद में सुबह के दो बजे साइकिल चला रही हूं. मौसम बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी किया है या नहीं.” वीडियो में वह अपनी बहन के साथ साइकिल रेस लगाती हुई भी दिखती हैं.

वायरल वीडियो को कितनी बार देखा गया?

इस वीडियो को अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. करीब 2 लाख 80 हजार से अधिक लाइक्स और 21 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी राय लिख रहे हैं और कई इसे भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक दिलचस्प बहस का मुद्दा मान रहे हैं.

वायरल वीडियो के दिलचस्प कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट्स सेक्शन में बवाल मच गया. कार्तिक नाम के यूजर ने लिखा कि जब कोई हैदराबाद की तारीफ करता है, तो उसे व्यक्तिगत खुशी मिलती है. नाडोरा नाम की यूजर ने कहा कि काव्या की आवाज में उनकी खुशी साफ सुनाई दे रही है. एक अन्य यूजर ने पूछा कि आखिर हैदराबाद को कौन रन कर रहा है, यानी शहर का प्रशासन कौन संभालता है. ज़ोयसबेकहाउस नाम के अकाउंट ने लिखा, “हैदराबाद हमारे दिल में है.” एक कमेंट में कहा गया कि भारत का हर शहर, गली और सड़क हैदराबाद जितना सुरक्षित होना चाहिए. आदित्य नाम के यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, “यह हैदराबाद नहीं, बिहार है,” और बिहार की कानून व्यवस्था पर तंज कसा. कमेंट सेक्शन में कई लोग अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर बहस करते, तर्क देते और एक-दूसरे पर कटाक्ष करते भी नजर आए.

