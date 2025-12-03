'इस्लामिक कट्टरपंथी आसिम मुनीर भारत से जंग के लिए तड़पता है', बोलीं इमरान खान की बहन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर को कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़ीवादी बताया है. उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर भारत से जंग करने के लिए तड़पते हैं, जबकि उनके भाई इमरान खान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर करके दोस्ती करने की कोशिश की है.

स्काई न्यूज के 'वर्ल्ड विद यालदा हकीम' शो पर अलीमा खान ने ये बातें कहीं. उनसे सवाल किया गया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष की क्या वजह थी. इस पर अलीमा ने पाक आर्मी चीफ को निशाने पर लिया और कहा, 'आसिम मुनीर कट्टरपंथी इस्लामवादी और इस्लामिक रूढ़ीवादी हैं. यही वजह है कि वह भारत के साथ जंग के लिए तड़पते हैं. उनकी इस्लामिक कट्टरपंथी और रूढ़ीवादी सोच उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाती है जो इस्लाम से नहीं जुड़े हैं.'

अलीमा ने भाई इमरान खान को उदारवादी बताया और कहा, 'जब भी इमरान खान सत्ता में आएंगे, तो आप देखेंगे कि वह हमेशा भारत और यहां तक की बीजेपी के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं. और जब इस्लामिक रूढ़ीवादी आसिम मुनीर सत्ता में आएगा, आप देखोगे कि वह भारत के साथ जंग करेगा. न सिर्फ भारत बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी नुकसान होगा.' उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वह इमरान खान को रिहा करवाने में उनकी मदद करें.

22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में मौजूद टेरर ग्रुप्स के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के अलग-अलग शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए, लेकिन भारत ने उसकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया था. 7-9 मई के बीच दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष देखा गया और 10 मई को दोनों मुल्क सीजफायर के लिए सहमत हो गए.

इमरान खान अगस्त, 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. कुछ दिन पहले जेल में उनकी मौत की खबरें भी सामने आई थीं. हालांकि, 2 दिसंबर को उनकी बहन उजमा खान ने उनसे मुलाकात की और बताया कि इमरान खान शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन मेंटली उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है. इमरान खान ने आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके साथ जेल में जानवरों से भी बुरा सुलूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कंडिशंस में रखा जा रहा है, जिनमें मौत की सजा सुनाए जाने के बाद किसी दोषी को रखा जाता है.

आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच विवाद 2019 से है. तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और आसिम मुनीर आईएसआई चीफ. उस वक्त आसिम मुनीर भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ जांच करना चाहते थे, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें 8 महीने में ही आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था, जबकि उनका कार्यकाल तीन साल का था. इमरान खान ने बुशरा बीबी पर लगाए गए आसिम मुनीर के आरोपों को भी झूठा बताया है.