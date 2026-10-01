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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल

गुमशुदा पत्नी को सामने देख फूट-फूटकर रोया पति, वीडियो देख इंटरनेट इमोशनल

तीन महीने से लापता पत्नी को सामने देखकर पति खुद को संभाल नहीं पाया, भावुक मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जानें इस इमोशनल वायरल वीडियो के बारे में.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 01 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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किसी अपने के अचानक गायब हो जाने का दर्द वही समझ सकता है, जिसने इंतजार की लंबी रातें देखी हों. ऐसे में अगर वही इंसान महीनों बाद अचानक सामने आ जाए तो खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही भावुक पल देखने को मिलता है, जहां एक व्यक्ति अपनी लापता पत्नी को तीन महीने बाद देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.

वीडियो में दिखाई देता है कि आसपास कई लोग मौजूद हैं. महिला को देखकर पति उसके पास पहुंचता है. लंबे इंतजार के बाद पत्नी को अपने सामने पाकर उसकी भावनाएं जैसे अचानक बाहर आ जाती हैं. वह रोने लगता है और पत्नी के पास बैठ जाता है. आसपास मौजूद लोग भी इस मिलन के दौरान भावुक नजर आते हैं.

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तीन महीने का इंतजार

सोशल मीडिया पोस्ट के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, महिला करीब तीन महीने से लापता थी. बताया गया है कि वह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही थी. हालांकि वीडियो में महिला के लापता होने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पति की प्रतिक्रिया इस बात का अंदाजा देती है कि परिवार के लिए ये तीन महीने कितने मुश्किल रहे होंगे. किसी परिवार के सदस्य के लापता होने पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजरता है.

पत्नी को देख रो पड़ा शख्स

वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब पति अपनी पत्नी के पास पहुंचता है. वह रोते हुए दिखाई देता है और आसपास के लोग उसे संभालते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर इसलिए तेजी से लोगों का ध्यान खींचते हैं क्योंकि इनमें रिश्तों की भावनाएं सच नजर आती हैं. यहां भी पति की आंखों में दिखाई देने वाली खुशी, राहत और भावुकता वीडियो को खास बना देती है. वीडियो को देख यूजर्स भी इमोशनल हो रहे हैं.

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यूजर्स भी हो रहे इमोशनल

वीडियो के कमेंट सेक्शन लोग अपनी इमोशनल प्रतिक्रिया और अपने रिश्ते को लेकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देख कर में बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई हूं. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि हर पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए. कुछ लोगों ने अपनी प्रितिक्रिया केवल भावुक इमोजी कमेंट सेक्शन पर शेयर की.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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