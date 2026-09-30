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इक तू ही यार मेरा...तीन मासूम बच्चियों ने खूबसूरत आवाज में गाया गाना

Singka, Ngamjan और Lily नाम की इन तीनों बहनों ने मिलकर ‘Pati Patni Aur Woh’ फिल्म का गाना ‘Ek Tu Hi Yaar Mera’ इस अंदाज में गाया कि देखते ही देखते वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Sep 2026 04:18 PM (IST)
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अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जब तीन छोटी बहनों ने बॉलीवुड का लोकप्रिय गाना गाना शुरू किया, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी मासूम आवाज और प्यारी सी केमिस्ट्री इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लेगी. सोशल मीडिया पर इन दिनों तीन बहनों का एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उनकी सादगी, आत्मविश्वास और आपसी बॉन्डिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 

Singka, Ngamjan और Lily नाम की इन तीनों बहनों ने मिलकर ‘Pati Patni Aur Woh’ फिल्म का गाना ‘Ek Tu Hi Yaar Mera’ इस अंदाज में गाया कि देखते ही देखते वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ गए. पहाड़ियों के बीच खड़े होकर गाती इन बच्चियों की मासूम अदाएं और बीच-बीच में किए गए छोटे-छोटे डांस मूव्स वीडियो को और भी खास बना रहे हैं.

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पहाड़ियों के बीच शुरू हुआ सुरों का सफर

वीडियो में तीनों बहनें एक साथ कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं. पीछे हरी-भरी पहाड़ियां नजर आ रही हैं और सामने तीनों बहनें पूरे आत्मविश्वास के साथ गाना गा रही हैं. कोई बड़ा स्टेज नहीं, कोई तामझाम नहीं और न ही किसी तरह की खास तैयारी नजर आती है. इसके बावजूद तीनों का अंदाज ऐसा है कि वीडियो देखने वाला कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है. तीनों बहनें एक साथ सुर मिलाते हुए गाने को बेहद सहज अंदाज में पेश करती हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

15.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज, लोग बोले- कितनी प्यारी हैं

इन बहनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है. ‘Ek Tu Hi Yaar Mera’ गाने वाले इस वीडियो को 15.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यानी करोड़ों की संख्या में लोगों तक इनकी आवाज पहुंच चुकी है. वीडियो में तीनों बहनों की मासूमियत और एक-दूसरे के साथ तालमेल लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहा है. यही वजह है कि कमेंट सेक्शन में भी लगातार प्यार बरस रहा है.

गाते-गाते करने लगीं प्यारे डांस मूव्स

वीडियो की सबसे प्यारी बात यह है कि तीनों बहनें सिर्फ गाना गाकर चुपचाप खड़ी नहीं रहतीं. गाने के साथ वे धीरे-धीरे झूमती हैं और बीच-बीच में अपने छोटे-छोटे डांस मूव्स भी दिखाती हैं. कभी एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं तो कभी गाने में पूरी तरह खो जाती हैं. उनकी यही नेचुरल बॉडी लैंग्वेज वीडियो को बनावटी होने से बचाती है और यही चीज दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराना जीत रहा दिल

तीनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग वीडियो में साफ दिखाई देती है. गाना गाते समय जब वे एक-दूसरे की तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान वीडियो को और प्यारा बना देती है. ऐसा लगता है जैसे कैमरे के सामने परफॉर्म करने से ज्यादा वे आपस में मस्ती करते हुए गाना गा रही हों. यही सादगी इंटरनेट पर लोगों को अपनी ओर खींच रही है. सोशल मीडिया की चमक-दमक से अलग इन बहनों का यह सीधा-सादा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है.

कमेंट सेक्शन में भी जमकर हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने तीनों बहनों पर खूब प्यार लुटाया. एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि एक ही फ्रेम में इतनी ज्यादा क्यूटनेस है. वहीं एक अन्य यूजर ने तीनों को ‘true angels’ बताया. एक और शख्स ने उनकी परफॉर्मेंस को हाल के दिनों में देखी गई सबसे प्यारी चीजों में से एक बताया. यानी वीडियो देखने वाले सिर्फ गाना नहीं सुन रहे, बल्कि इन तीनों बहनों की मासूमियत और आपसी प्यार से भी जुड़ रहे हैं.

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‘Three Sisters’ नाम से बना है खास कोना

Singka, Ngamjan और Lily के वीडियो ‘Three Sisters’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए हैं. इसी अकाउंट पर तीनों बहनों की साथ में गाने वाली झलकियां देखने को मिलती हैं. लोकप्रिय वीडियो के साथ ‘Three sisters are back’ कैप्शन भी लिखा गया था. इस छोटे से कैप्शन ने भी लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी और फैंस ने तीनों बहनों का फिर से स्वागत करते हुए जमकर प्यार बरसाया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 04:18 PM (IST)
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