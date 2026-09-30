इक तू ही यार मेरा...तीन मासूम बच्चियों ने खूबसूरत आवाज में गाया गाना

अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जब तीन छोटी बहनों ने बॉलीवुड का लोकप्रिय गाना गाना शुरू किया, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी मासूम आवाज और प्यारी सी केमिस्ट्री इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लेगी. सोशल मीडिया पर इन दिनों तीन बहनों का एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उनकी सादगी, आत्मविश्वास और आपसी बॉन्डिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Singka, Ngamjan और Lily नाम की इन तीनों बहनों ने मिलकर ‘Pati Patni Aur Woh’ फिल्म का गाना ‘Ek Tu Hi Yaar Mera’ इस अंदाज में गाया कि देखते ही देखते वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ गए. पहाड़ियों के बीच खड़े होकर गाती इन बच्चियों की मासूम अदाएं और बीच-बीच में किए गए छोटे-छोटे डांस मूव्स वीडियो को और भी खास बना रहे हैं.

पहाड़ियों के बीच शुरू हुआ सुरों का सफर

वीडियो में तीनों बहनें एक साथ कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं. पीछे हरी-भरी पहाड़ियां नजर आ रही हैं और सामने तीनों बहनें पूरे आत्मविश्वास के साथ गाना गा रही हैं. कोई बड़ा स्टेज नहीं, कोई तामझाम नहीं और न ही किसी तरह की खास तैयारी नजर आती है. इसके बावजूद तीनों का अंदाज ऐसा है कि वीडियो देखने वाला कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है. तीनों बहनें एक साथ सुर मिलाते हुए गाने को बेहद सहज अंदाज में पेश करती हैं.

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15.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज, लोग बोले- कितनी प्यारी हैं

इन बहनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुका है. ‘Ek Tu Hi Yaar Mera’ गाने वाले इस वीडियो को 15.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यानी करोड़ों की संख्या में लोगों तक इनकी आवाज पहुंच चुकी है. वीडियो में तीनों बहनों की मासूमियत और एक-दूसरे के साथ तालमेल लोगों को खास तौर पर पसंद आ रहा है. यही वजह है कि कमेंट सेक्शन में भी लगातार प्यार बरस रहा है.

गाते-गाते करने लगीं प्यारे डांस मूव्स

वीडियो की सबसे प्यारी बात यह है कि तीनों बहनें सिर्फ गाना गाकर चुपचाप खड़ी नहीं रहतीं. गाने के साथ वे धीरे-धीरे झूमती हैं और बीच-बीच में अपने छोटे-छोटे डांस मूव्स भी दिखाती हैं. कभी एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं तो कभी गाने में पूरी तरह खो जाती हैं. उनकी यही नेचुरल बॉडी लैंग्वेज वीडियो को बनावटी होने से बचाती है और यही चीज दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराना जीत रहा दिल

तीनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग वीडियो में साफ दिखाई देती है. गाना गाते समय जब वे एक-दूसरे की तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान वीडियो को और प्यारा बना देती है. ऐसा लगता है जैसे कैमरे के सामने परफॉर्म करने से ज्यादा वे आपस में मस्ती करते हुए गाना गा रही हों. यही सादगी इंटरनेट पर लोगों को अपनी ओर खींच रही है. सोशल मीडिया की चमक-दमक से अलग इन बहनों का यह सीधा-सादा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है.

कमेंट सेक्शन में भी जमकर हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने तीनों बहनों पर खूब प्यार लुटाया. एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि एक ही फ्रेम में इतनी ज्यादा क्यूटनेस है. वहीं एक अन्य यूजर ने तीनों को ‘true angels’ बताया. एक और शख्स ने उनकी परफॉर्मेंस को हाल के दिनों में देखी गई सबसे प्यारी चीजों में से एक बताया. यानी वीडियो देखने वाले सिर्फ गाना नहीं सुन रहे, बल्कि इन तीनों बहनों की मासूमियत और आपसी प्यार से भी जुड़ रहे हैं.

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‘Three Sisters’ नाम से बना है खास कोना

Singka, Ngamjan और Lily के वीडियो ‘Three Sisters’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए हैं. इसी अकाउंट पर तीनों बहनों की साथ में गाने वाली झलकियां देखने को मिलती हैं. लोकप्रिय वीडियो के साथ ‘Three sisters are back’ कैप्शन भी लिखा गया था. इस छोटे से कैप्शन ने भी लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी और फैंस ने तीनों बहनों का फिर से स्वागत करते हुए जमकर प्यार बरसाया.

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