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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: डांस शो में हादसा! ह्यूमनॉइड रोबोट ने बच्चे को जड़ा चांटा, वायरल वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

Video: डांस शो में हादसा! ह्यूमनॉइड रोबोट ने बच्चे को जड़ा चांटा, वायरल वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

रिपोर्ट के मुताबिक, 21 मार्च को Shaanxi में एक पब्लिक डेमो के दौरान यह घटना हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट डांस करने के दौरान बच्चे को चांटा मार देता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 29 Mar 2026 07:42 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और थोड़ा डराया भी है. आमतौर पर रोबोट को टेक्नोलॉजी का भविष्य माना जाता है, लेकिन जब यही मशीन इंसानों के बीच अनियंत्रित हो जाए तो मामला गंभीर बन जाता है. चीन के शानक्सी प्रांत से सामने आए एक वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट डांस परफॉर्मेंस के दौरान अचानक एक छोटे बच्चे के चेहरे पर जोर से लग जाता है. यह घटना देखते ही वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और अब यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है.

डांस करते-करते बच्चे को जा लगा रोबोट

रिपोर्ट के मुताबिक, 21 मार्च को Shaanxi में एक पब्लिक डेमो के दौरान यह घटना हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट घेराबंदी के अंदर डांस कर रहा होता है और घूमते-घूमते अपने हाथ फैलाता है. इसी दौरान उसका हाथ पास खड़े एक बच्चे के चेहरे पर लग जाता है. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद हैंडलर्स दौड़कर आते हैं और रोबोट को पीछे खींचते हैं, लेकिन रोबोट कुछ समय तक अपनी प्रोग्राम्ड मूवमेंट करता रहता है.

कौन सा था यह रोबोट और क्या हैं इसकी खासियतें

बताया जा रहा है कि यह रोबोट Unitree G1 humanoid robot मॉडल का है, जिसे Unitree Robotics ने बनाया है. करीब 35 किलो वजनी यह रोबोट रिसर्च, एजुकेशन और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 23 तरह की जॉइंट मूवमेंट की क्षमता है, जिससे यह इंसानों की तरह चल-फिर और डांस कर सकता है. इसकी कीमत करीब 13,500 डॉलर बताई जाती है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो. इससे पहले भी इसी कंपनी के एक रोबोट ने गलती से अपने हैंडलर को किक मार दी थी. वहीं एक अन्य मामले में रोबोट को Macau में पुलिस ने रोक लिया था, जब उसने एक बुजुर्ग महिला को इतना डरा दिया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा. इन घटनाओं ने लोगों के मन में रोबोट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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सोशल मीडिया पर उठे सवाल और डर

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इसे लेकर चिंता जताई है. कई लोगों ने कहा कि ऐसे रोबोट अभी पब्लिक जगहों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि धातु से बने रोबोट का इस तरह टकराना खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए. कुल मिलाकर यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम रोबोट्स को बिना पूरी सुरक्षा के आम लोगों के बीच इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या नहीं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 07:42 AM (IST)
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