जंगल सफारी के दौरान मौत से सामना! गैंडे ने किया टूरिस्ट जीप पर हमला, खौफनाक वीडियो वायरल

असम के मानस नेशनल पार्क से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. वायरल वीडियो में एक विशालकाय जंगली गैंडा अचानक पर्यटकों से भरी सफारी जीप पर हमला कर देता है. कुछ सेकंड के इस खौफनाक पल में जीप बुरी तरह हिलने लगती है और अंदर बैठे लोग डर से सहम जाते हैं.

अचानक जीप के सामने आ गया गैंडा

यह घटना मानस नेशनल पार्क के बांसबाड़ी रेंज की बताई जा रही है, जो असम में सफारी के लिए काफी मशहूर जगह मानी जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के बीच एक सफारी जीप खड़ी होती है तभी अचानक एक गैंडा उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है. इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गैंडा अपने सींग से जीप पर जोरदार हमला कर देता है.

जीप को पलटने की कोशिश

वीडियो में गैंडा बार-बार जीप को धक्का देता दिखाई देता है. उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जीप बुरी तरह हिलने लगती है. अंदर बैठे पर्यटक डर के मारे सीटों पर ही जमे रहते हैं क्योंकि बाहर निकलना और भी खतरनाक हो सकता था. कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो गैंडा जीप को पलट ही देगा.

ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान

इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच सफारी ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी. सही समय देखकर उसने जीप को तेजी से वहां से निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.

पहले भी हो चुका है ऐसा हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक मानस नेशनल पार्क में यह पहली घटना नहीं है. पिछले साल भी सालबाड़ी रेंज में एक गैंडे ने सफारी जीप पर इसी तरह हमला किया था. उस समय भी गैंडा वाहन को पलटने की कोशिश करता नजर आया था. हालांकि तब भी सभी लोग सुरक्षित बच गए थे.

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क्यों हमला कर देते हैं गैंडे?

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गैंडे तब आक्रामक हो सकते हैं जब उन्हें खतरा महसूस हो या कोई वाहन उनके बहुत करीब पहुंच जाए. यही वजह है कि जंगल सफारी के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान रह गए हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि जंगल में असली राजा इंसान नहीं बल्कि जानवर ही होते हैं.

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