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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: NSG कमांडोज के बीच पहुंचे धोनी, बोले- “फिट लग रहा हूं ना?” वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Video: NSG कमांडोज के बीच पहुंचे धोनी, बोले- “फिट लग रहा हूं ना?” वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

वायरल वीडियो में धोनी ब्लैक टी-शर्ट और जींस में नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में खाने की प्लेट है और वह NSG कमांडोज के साथ आराम से बातचीत करते दिखाई देते हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 May 2026 07:01 AM (IST)
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पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी Mahendra Singh Dhoni एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए हैं. इस बार वजह कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि NSG कमांडोज के साथ उनका मजेदार और दिल जीत लेने वाला अंदाज है. वायरल वीडियो में धोनी चेन्नई स्थित NSG facility में जवानों के साथ समय बिताते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में उनका humble nature, मजाकिया अंदाज और फिटनेस देखकर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कमांडोज के बीच दिखा माही का अलग अंदाज

वायरल वीडियो में धोनी ब्लैक टी-शर्ट और जींस में नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में खाने की प्लेट है और वह NSG कमांडोज के साथ आराम से बातचीत करते दिखाई देते हैं. इसी दौरान बातचीत फिटनेस पर पहुंचती है तो धोनी मुस्कुराते हुए खुद की तरफ इशारा कर कहते हैं, “फिट लग रहा हूं ना?” धोनी की यह बात सुनते ही वहां मौजूद कमांडोज भी हंस पड़ते हैं.

फैंस बोले- “यही वजह है कि धोनी सबसे अलग हैं”

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस माही की सादगी और शांत स्वभाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद धोनी का जमीन से जुड़ा अंदाज ही उन्हें खास बनाता है. कई यूजर्स ने लिखा कि “धोनी जहां जाते हैं, माहौल अपना बना लेते हैं.”

सेना से हमेशा रहा खास रिश्ता

धोनी का भारतीय सेना के साथ रिश्ता काफी पुराना और खास रहा है. साल 2011 में उन्हें Territorial Army में Lieutenant Colonel की honorary rank दी गई थी. इसके बाद कई बार वह सैनिकों के साथ समय बिताते और ट्रेनिंग activities में हिस्सा लेते नजर आए हैं. धोनी हमेशा से armed forces के प्रति अपना सम्मान खुलकर दिखाते रहे हैं.

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IPL भविष्य को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा

इस वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर फैंस के बीच धोनी के IPL future को लेकर चर्चा तेज हो गई है. IPL 2026 में उन्होंने अब तक एक भी मैच नहीं खेला है, जिसके बाद लगातार उनके retirement को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि फैंस अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माही एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में मैदान पर नजर आएंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 07:00 AM (IST)
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