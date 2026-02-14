हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर वंदेभारत से उतरा हुआ है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं है कि वंदेभारत में जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमैटिक होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Feb 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपने पुलिस की क्रूरता के देखे होंगे या ऐसे देखे होंगे जिसमें पुलिस या आरपीएफ से लोगों की बहस हो रही होगी, लेकिन जनाब हर पुलिस का जवान एक जैसा नहीं होता. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहा है जहां एक यात्री जो वंदेभारत के ऑटोमैटिक डोर बंद होने से बाहर ही अटक गया था उसे किस तरह से आरपीएफ के इस जवान ने मंजिल तक पहुंचाया, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो दिल से तारीफ करने लगेंगे.

यात्री की छूटी वंदेभारत तो पीछे पीछे दौड़ने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर वंदेभारत से उतरा हुआ है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं है कि वंदेभारत में जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमैटिक होते हैं, एक बार जो बाहर रह गया फिर वो बाहर रह गया. इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, स्टेशन पर टहलते हुए उसे याद ही नहीं रहता कि उसकी ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए हैं और जब तक उसे इस बात का अहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है.

आरपीएफ जवान ने निभाया अपना फर्ज

जैसे ही ट्रेन चलने लगती है वो ट्रेन ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए गाड़ी रोक दी जाए, ऐसे में उसकी मदद करने प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहा एक आरपीएफ का जवान आता है और ट्रेन ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके ट्रेन रुकवाता है, जिसके बाद यात्री को ड्राइवर कैबिन से ट्रेन के अंदर भेज दिया जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स कर रहे तारीफ तो किसी ने दे डाली सलाह

वीडियो को @Nalanda_index नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...ये होते हैं दरियादिल पुलिस वाले, जो असल में यात्रियों की सेवा के लिए ड्यूटी करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पहले जुर्माना लगाना था फिर ट्रेन में बैठाना था भाईसाहब.

Published at : 14 Feb 2026 02:48 PM (IST)
