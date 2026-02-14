सोशल मीडिया पर कई वीडियो आपने पुलिस की क्रूरता के देखे होंगे या ऐसे देखे होंगे जिसमें पुलिस या आरपीएफ से लोगों की बहस हो रही होगी, लेकिन जनाब हर पुलिस का जवान एक जैसा नहीं होता. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहा है जहां एक यात्री जो वंदेभारत के ऑटोमैटिक डोर बंद होने से बाहर ही अटक गया था उसे किस तरह से आरपीएफ के इस जवान ने मंजिल तक पहुंचाया, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो दिल से तारीफ करने लगेंगे.

यात्री की छूटी वंदेभारत तो पीछे पीछे दौड़ने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर वंदेभारत से उतरा हुआ है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं है कि वंदेभारत में जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमैटिक होते हैं, एक बार जो बाहर रह गया फिर वो बाहर रह गया. इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, स्टेशन पर टहलते हुए उसे याद ही नहीं रहता कि उसकी ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए हैं और जब तक उसे इस बात का अहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है.

A man got left outside while boarding the sleeper Vande Bharat as the automatic doors closed. The train started moving, but luckily the police made it stop in time.



His own family was careless, and he was left behind a scary wake-up call for everyone! pic.twitter.com/2cVjxFjQy7 — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 11, 2026

आरपीएफ जवान ने निभाया अपना फर्ज

जैसे ही ट्रेन चलने लगती है वो ट्रेन ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए गाड़ी रोक दी जाए, ऐसे में उसकी मदद करने प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहा एक आरपीएफ का जवान आता है और ट्रेन ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके ट्रेन रुकवाता है, जिसके बाद यात्री को ड्राइवर कैबिन से ट्रेन के अंदर भेज दिया जाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स कर रहे तारीफ तो किसी ने दे डाली सलाह

वीडियो को @Nalanda_index नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता. एक और यूजर ने लिखा...ये होते हैं दरियादिल पुलिस वाले, जो असल में यात्रियों की सेवा के लिए ड्यूटी करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पहले जुर्माना लगाना था फिर ट्रेन में बैठाना था भाईसाहब.

