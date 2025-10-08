कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें. वैसे ही समाज में एक अफवाह या कहें अवधारणा भूत प्रेतों की काफी प्रचलित है. जिन्न, भूत की बातें तो आपने खूब की और सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी को लाइव जिन्न आते आपने देखा? सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो बहनें कैमरे के सामने बैठकर जिन्न के किस्से कहानियों पर बातें कर रही हैं, तभी कुछ ऐसा होता है कि दोनों बहनों की इस कदर चीखें निकलती हैं कि यूजर्स भी कांप उठते हैं.

पॉडकास्ट के दौरान हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि अगर आप जिन्नों के बारे में बातें करते हैं तो जिन्न आप पर उसी वक्त हावी हो सकते हैं जिसका लाइव उदाहरण इस वीडियो में दिखाया गया है. वीडियो में दिखता है कि दो बहने कैमरे के सामने बैठी है और छोटी बहन जिन्न और भूतों से जुड़ा एक किस्सा लोगों को सुना रही है. लेकिन गौर करने वाली जो बात है वो है पीछे बैठी बड़ी बहन. दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान बड़ी बहन के शरीर में जिन्न प्रवेश कर जाता है और उसकी आंखें बेहद डरावनी हो जाती है. जिसके बाद छोटी बहन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन बड़ी बहन उसे इस तरह से घूरती है कि छोटी बहन को मामला गड़बड़ लगने लगता है और वो समझ जाती है कि उसकी बहन को क्या हुआ है.

मच गई चीखों पुकार

इसके बाद छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को झंझोड़ती है और उसे कहती है कि होश में आओ. इसके बाद छोटी बहन जोर जोर से चीखती है अपने घर वालों को आवाज देती है. लेकिन बड़ी बहन की आंखें वैसी ही रहती है, इसके बाद जब उसे होश आता है तो उसका मुंह और हाथ अकड़ जाते हैं और एक जोर की चीख मारते हुए वो नॉर्मल होती है. इन सभी में माहौल इतना डरावना और खौफनाक हो जाता है कि यूजर्स के भी पसीने छूट जाते हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और एबीपी किसी भी भ्रामक और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है. उपरोक्त खबर वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

यूजर्स की कांप गई रूह, बोले जो भी था बेहद डरवाना था

वीडियो को nc_anox नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई इतना डरावना सीन था, मेरी तो हालत खराब हो गई. एक और यूजर ने लिखा....रात में ही ऐसी रील क्यों आती है फीड में. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रूह कांप गई मेरी, इतनी डरावनी वीडियो देखकर.

