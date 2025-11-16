बंजी जम्पिंग के दौरान हुआ भयानक हादसा, 150 मीटर की ऊंचाई से गिरा शख्स; वीडियो रिस्क पर देखें

आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक तेजी से बढ़ रहा है. लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें एडवेंचर का मजा मिल सके. कभी नदी में रिवर राफ्टिंग, कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग और कभी बंजी जंपिंग जैसी हाई-थ्रिल एक्टिविटी.

लेकिन कई बार एडवेंचर के इस चक्कर में इंसान अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीरता नहीं बरतता और छोटी-सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है. ऋषिकेश से सामने आया एक वीडियो यही चेतावनी देता है कि एडवेंचर करते समय सुरक्षा सबसे जरूरी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों की सांसें रोक दीं. वीडियो सिर्फ एडवेंचर नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसा पल कैद करता है जिसे देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है.



क्या हुआ हादसे में?

वीडियो में दिखता है कि एक युवक बंजी जंपिंग के लिए तैयार खड़ा है. उसे सुरक्षा बेल्ट और रस्सी से बांधा जाता है, जैसे आमतौर पर हर जंप में किया जाता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही युवक को छलांग लगाने के लिए छोड़ा जाता है, कुछ सेकंड में ही स्थिति बदल जाती है. जंप के तुरंत बाद बीच से रस्सी टूट जाती है. युवक सीधे करीब 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. नीचे गिरते समय उसका शरीर पास में बने टीन की छत पर जा गिरता है. जोरदार चोट से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और उसे अंदरूनी चोटें भी आती हैं. वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी रीढ़ और गर्दन सुरक्षित बच गईं, वरना नतीजा और भी खतरनाक हो सकता था.

सुरक्षा पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रस्सी की क्वालिटी सही थी, क्या जंप से पहले सुरक्षा की पूरी जांच की गई थी? क्या बंजी जंप चलाने वालों ने नियमों का पालन किया था क्योंकि बंजी जंपिंग जैसे हाई-रिस्क खेल में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही लोग डर तो गए, लेकिन मजाकिया अंदाज में कमेंट भी करने लगे. कुछ यूज़र्स ने कहा भाई को एडवेंचर चाहिए था, मौत से मुलाकात मिल गई. किसी ने लिखा अब समझ आया वीडियो अपने रिस्क पर देखें क्यों लिखा होता है. हालांकि ज्यादातर लोग इस हादसे से हैरान और परेशान नजर आए. कई लोगों ने सरकार और प्रशासन से सख्ती बढ़ाने की मांग की.

यह भी पढ़ें ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स