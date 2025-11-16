हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबंजी जम्पिंग के दौरान हुआ भयानक हादसा, 150 मीटर की ऊंचाई से गिरा शख्स; वीडियो रिस्क पर देखें

बंजी जम्पिंग के दौरान हुआ भयानक हादसा, 150 मीटर की ऊंचाई से गिरा शख्स; वीडियो रिस्क पर देखें

कई बार एडवेंचर के चक्कर में इंसान अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरतता और छोटी-सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है. ऋषिकेश से सामने आया एक वीडियो यही चेतावनी देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Nov 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक तेजी से बढ़ रहा है. लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां उन्हें एडवेंचर का मजा मिल सके. कभी नदी में रिवर राफ्टिंग, कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग और कभी बंजी जंपिंग जैसी हाई-थ्रिल एक्टिविटी. 

लेकिन कई बार एडवेंचर के इस चक्कर में इंसान अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीरता नहीं बरतता और छोटी-सी गलती बड़ा हादसा बन जाती है. ऋषिकेश से सामने आया एक वीडियो यही चेतावनी देता है कि एडवेंचर करते समय सुरक्षा सबसे जरूरी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों की सांसें रोक दीं. वीडियो सिर्फ एडवेंचर नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसा पल कैद करता है जिसे देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है. 
 
क्या हुआ हादसे में?

वीडियो में दिखता है कि एक युवक बंजी जंपिंग के लिए तैयार खड़ा है. उसे सुरक्षा बेल्ट और रस्सी से बांधा जाता है, जैसे आमतौर पर हर जंप में किया जाता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही युवक को छलांग लगाने के लिए छोड़ा जाता है, कुछ सेकंड में ही स्थिति बदल जाती है. जंप के तुरंत बाद बीच से रस्सी टूट जाती है. युवक सीधे करीब 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. नीचे गिरते समय उसका शरीर पास में बने टीन की छत पर जा गिरता है. जोरदार चोट से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और उसे अंदरूनी चोटें भी आती हैं. वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी रीढ़ और गर्दन सुरक्षित बच गईं, वरना नतीजा और भी खतरनाक हो सकता था. 

सुरक्षा पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या रस्सी की क्वालिटी सही थी, क्या जंप से पहले सुरक्षा की पूरी जांच की गई थी? क्या बंजी जंप चलाने वालों ने नियमों का पालन किया था क्योंकि बंजी जंपिंग जैसे हाई-रिस्क खेल में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. 

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही लोग डर तो गए, लेकिन मजाकिया अंदाज में कमेंट भी करने लगे. कुछ यूज़र्स ने कहा भाई को एडवेंचर चाहिए था, मौत से मुलाकात मिल गई. किसी ने लिखा अब समझ आया वीडियो अपने रिस्क पर देखें क्यों लिखा होता है. हालांकि ज्यादातर लोग इस हादसे से हैरान और परेशान नजर आए. कई लोगों ने सरकार और प्रशासन से सख्ती बढ़ाने की मांग की.

यह भी पढ़ें ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Published at : 16 Nov 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO Bungee Jumping Accident Rishikesh Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'किडनी दान' करने वाली बेटी ने अपनी ही परिवार से कर दी बगावत! | Rohini Acharya
Delhi Blast Case Breaking: कार धमाका करने से पहले दिल्ली में उमर 14 दिन तक घूमा था | ABP News
Lalu Family Rift: चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में उथल-पुथल, Rohini ने तोड़ा परिवार से नाता
Lalu Family Rift: 'सभी बहन-बेटियां अपना घर देखें'- Rohini Acharya का X पर एक और बड़ा पोस्ट | Breaking
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी BJP, अमित मालवीय-निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget