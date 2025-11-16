भारत में ट्रेन यात्रियों से जुड़े अजीब-गरीब किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं. सोशल मीडिया पर तो रोज ही कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसे देखकर लोग या तो हंस पड़ते हैं या दंग रह जाते हैं. कभी कोई मजेदार हरकत, कभी कोई हादसा और कभी ऐसा नजारा जिसकी कोई उम्मीद भी न करे. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया. यह वीडियो हमारे देश के जुगाड़ू और रिस्क लेने वाले लोगों को तो दिखाता ही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक था.

इस वायरल वीडियो में एक शख्स को ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर छोटे बच्चे को पेशाब करवाते हुए देखा गया. यह सीन इतना अजीब और जोखिम भरा था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसका माथा ठनक गया. वीडियो X पर @Benarasiyaa नाम के यूजर ने शेयर किया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रेन की खिड़की के ग्रिल से बाहर निकालकर एक आदमी बच्चे को संभाले हुए है, ताकि वह बाहर ही पेशाब कर सके. वहीं वीडियो बनाने वाला व्यक्ति यह कहते हुए सुनाई देता है कि अगर ट्रेन चल पड़े तो क्या होगा, वह यह भी कहता है कि बच्चे को टॉयलेट कराना है तो लोग कैसे-कैसे तरीके अपनाते हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. उसकी आवाज से साफ समझ आ रहा है कि वह खुद भी इस नजारे से चौंक गया है.

यह वीडियो जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर फैलता गया, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगीं. किसी ने इसे समझ से परे बताया, किसी ने कहा कि आदमी अपनी और बच्चे की जान जोखिम में डाल रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे भारतीय रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए देखा. कई लोगों को लगा कि ऐसी हरकतें यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती हैं, फिर भी लोग बिना सोचे-समझे ऐसा कर जाते हैं.

I understand that we as Indians have greater risk taking appetite. But this is taking that appetite to an all together very bizzare and dangerous level. pic.twitter.com/SsttWoPrDQ — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 15, 2025

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए, तो कई लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया. किसी ने कहा, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, तो किसी ने लिखा, बच्चे की सुरक्षा से खिलवाड़, ये बिल्कुल गलत है. वहीं एक यूज़र ने मजाक में लिखा, भाई साहब, टॉयलेट ढूंढ लेते, इतना खतरा उठाने की क्या जरूरत थी.

कई लोग ये भी कह रहे थे कि भारतीय ट्रेनें पहले ही भीड़, देरी और असुविधाओं के लिए बदनाम हैं, ऊपर से ऐसी हरकतें यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती हैं. कुछ ने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि रेलवे को कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि लोग ऐसे खतरनाक स्टंट न कर सकें.

