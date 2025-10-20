सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और लापरवाह ड्राइविंग पर एक बड़ा सबक देता है. देखने में तो यह बस एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, दर्शकों को खुद-ब-खुद समझ आ जाता है कि इस हादसे में गलती किसकी थी. वीडियो में दिखता है कि एक स्कूटी सवार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ता हुआ आ रहा है. सड़क पर चल रही कार अचानक नहीं, बल्कि इंडिकेटर देकर यूटर्न लेने लगती है, लेकिन तेजी में भागता स्कूटी सवार यह संकेत देख ही नहीं पाता और फिर होता है कांड.

कार से जा भिड़ा तेज रफ्तार स्कूटी चालक!

दरअसल, वीडियो में दिखता है कि शहर की सड़क पर एक स्कूटी सवार तेजी से दौड़ रहा है. इस दौरान आगे चलती कार इंडिकेटर देकर रोड से यूटर्न लेने लगती है तभी ये स्कूटी सवार कार से जा भिड़ता है और सड़क पर ऐसे गिरता है मानों किसी का सामान बिखर गया हो. वीडियो में हादसे का पूरा पल बेहद साफ तरीके से कैद हुआ है. स्कूटी और कार की भिड़ंत के बाद सड़क पर अफरातफरी मच जाती है. राहगीर तुरंत भागकर मौके पर पहुंचते हैं और गिरे हुए युवक को संभालते हैं. आसपास के लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं कि स्कूटी सवार किस तरह पलभर में सड़क पर लुढ़क गया. कार का इंडिकेटर पहले से चालू था और कार ड्राइवर सावधानी से यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा था, मगर स्कूटी की रफ्तार ने सारी कोशिशें नाकाम कर दीं.

Don't drink and drive/ride. This could have been life threatening for the guy if he was not wearing a helmet or the car from the opposite come at same momemt. pic.twitter.com/faY3GbHzff — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 19, 2025

मोटोव्लॉगर ने कैमरे में कैद किया पूरा नजारा

वीडियो को सड़क पर चल रहे एक मोटोव्लॉगर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. शहर की सड़क पर इस तरह की लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है. कई लोग बच जाते हैं तो कई लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है. ड्रिंक एंड ड्राइव के केस ऐसे मामलों में ज्यादा आते हैं. बहरहाल वीडियो इंटरनेट पर वीडियो तेजी से वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @Deadlykalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोग खुद तो मरते ही हैं और दूसरों को भी मार डालते हैं. एक और यूजर ने लिखा....सड़कों का ट्रैफिक सेहत के लिए खतरनाक है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....साफ साफ गलती स्कूटी वाले की है, शराब पी रखी होगी.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो