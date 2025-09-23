मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट और तेज रफ्तार के कहर के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे. ज्यादातर मामलों में जो हादसे होते हैं वो तेज रफ्तार के चलते होते हैं. लेकिन कई लोग होते हैं जो हादसों को जानबूझकर दावत देते हैं और ना अपनी फिक्र करते हैं ना घर वालों की. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार ट्रक से मौत का खेल खेलता दिखाई दे रहा है. उसकी इस हरकत से कितना बड़ा हादसा हो सकता है शायद वो इससे अंजान है. वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा.

बाइक से जानलेवा स्टंट करता दिखा छपरी बाइक सवार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार खुद तो तेज रफ्तार में है ही साथ तेज रफ्तार ट्रक के साथ खेलता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि बाइक सवार का मन जिंदगी से भर चुका है और अब वो खुद को खत्म करने की सोच रहा है. वीडियो में ये बाइक सवार अपने आगे चल रहे ट्रक से बाइक को एक दम सटा देता है, इतना ही नहीं. ऐसा करते वक्त वो बाइक को हैंड फ्री कर देता है और खुद चलती बाइक में पीछे जाकर बैठ जाता है, जबकि बाइक तेज रफ्तार ट्रक से पूरी तरह से सटी हुई है.

@bihar_police kindly take legal action number is BR05BB0262 pic.twitter.com/GeYtRl6Ib1 — Naresh Sain (@NareshS66061211) September 23, 2025

अगर ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए या थोड़ी भी रफ्तार कम की तो इस बाइक सवार को मौत आना तय था. वीडियो देखने में जितना खौफनाक है उतना ही खून खौलाने वाला भी है. अब यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स का खौला खून, बोले इनके मां बाप पर भी कार्रवाई हो

वीडियो को @arvindchotia नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाड़ी का नंबर वीडियो में साफ दिख रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों से तो पूरा देश परेशान है, जब हादसा हो जाएगा तो घर वाले भीख मांगने आ जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सबसे बड़ी गलती इन छपरियों को मां बाप की है, सही होते हैं इनके साथ हादसे.

