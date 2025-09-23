हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल

मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार ट्रक के साथ जानलेवा स्टंट करता दिखाई दे रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स में भी गुस्सा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Sep 2025 03:13 PM (IST)
सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट और तेज रफ्तार के कहर के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे. ज्यादातर मामलों में जो हादसे होते हैं वो तेज रफ्तार के चलते होते हैं. लेकिन कई लोग होते हैं जो हादसों को जानबूझकर दावत देते हैं और ना अपनी फिक्र करते हैं ना घर वालों की. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार ट्रक से मौत का खेल खेलता दिखाई दे रहा है. उसकी इस हरकत से कितना बड़ा हादसा हो सकता है शायद वो इससे अंजान है. वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा.

बाइक से जानलेवा स्टंट करता दिखा छपरी बाइक सवार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार खुद तो तेज रफ्तार में है ही साथ तेज रफ्तार ट्रक के साथ खेलता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि बाइक सवार का मन जिंदगी से भर चुका है और अब वो खुद को खत्म करने की सोच रहा है. वीडियो में ये बाइक सवार अपने आगे चल रहे ट्रक से बाइक को एक दम सटा देता है, इतना ही नहीं. ऐसा करते वक्त वो बाइक को हैंड फ्री कर देता है और खुद चलती बाइक में पीछे जाकर बैठ जाता है, जबकि बाइक तेज रफ्तार ट्रक से पूरी तरह से सटी हुई है.

अगर ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए या थोड़ी भी रफ्तार कम की तो इस बाइक सवार को मौत आना तय था. वीडियो देखने में जितना खौफनाक है उतना ही खून खौलाने वाला भी है. अब यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स का खौला खून, बोले इनके मां बाप पर भी कार्रवाई हो

वीडियो को @arvindchotia नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाड़ी का नंबर वीडियो में साफ दिख रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों से तो पूरा देश परेशान है, जब हादसा हो जाएगा तो घर वाले भीख मांगने आ जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सबसे बड़ी गलती इन छपरियों को मां बाप की है, सही होते हैं इनके साथ हादसे.

Published at : 23 Sep 2025 03:13 PM (IST)
