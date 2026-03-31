20 रुपये की ककड़ी खाकर पैसे नहीं दे रहे थे दरोगा जी, सब्जी वाले ने बना लिया वीडियो

Viral Video : सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाती हैं. खासकर जब मामला आम आदमी और किसी सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हो, तो लोग उसे और ज्यादा ध्यान से देखते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हरियाणा से सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. यह वीडियो एक गरीब सब्जी बेचने वाले और एक पुलिस अधिकारी के बीच हुए विवाद का है. इस घटना ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

20 रुपये की ककड़ी खाकर पैसे नहीं दे रहे थे दरोगा जी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति आरोप लगाता है कि एक पुलिस अधिकारी उसकी दुकान से ककड़ी खाकर पैसे दिए बिना जाने लगा. जब दुकानदार ने पैसे मांगे, तो पुलिसवाला गुस्सा हो गया और उल्टा उससे बहस करने लगा. सब्जी वाले का कहना था कि पुलिस अधिकारी ने करीब 20 रुपये की ककड़ी खाई, लेकिन पैसे देने से मना कर दिया. इतना ही नहीं, जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ बदतमीजी और धक्का-मुक्की भी की गई.

यह भी पढ़ें - नीतीश के इस्तीफे पर मंत्री अशोक चौधरी ने कैमरे के सामने बहाए आंसू! यूजर्स बोले- इमोशन या ड्रामा?

सब्जी वाले ने बना लिया वीडियो

सब्जी वाला वीडियो बनाते हुए पुलिस वाले को रिकॉर्ड करता है और कहता है, देखो भाई, ये मेरी दुकान पर आकर मुफ्त में ककड़ी खा गया और अब पैसे मांगने पर झगड़ा कर रहा है. इतने में पुलिस वाला उसका फोन छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सब्जी वाला वीडियो बनाते हुए पीछे हट जाता है और भागने लगता है. थोड़ी ही देर में वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं. तब सब्जी वाला सबको बताता है कि पुलिस वाले ने 20 रुपये की ककड़ी खाई है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा, और ऊपर से लड़ाई भी कर रहा है.

इसके बाद पुलिस वाला उससे बहस करने लगता है और कहता है कि ककड़ी तो सही तरीके से तोली गई थी, लेकिन जब सभी लोग सब्जी वाले का साथ देने लगते हैं, तो पुलिस वाला शर्म के मारे अपनी जेब से पैसे निकालकर दे देता है. हालांकि पैसे निकालने के बाद भी दोनों के बीच बहस चलती रहती है. अब यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Shameful! Haryana police officer ate cucumber and fruit from a poor man's shop



When the poor shopkeeper asked for money, he started being aggressive

pic.twitter.com/5G27JrJQ1s — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 30, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी राय दी. कई लोगों ने कहा कि आज भी कुछ पुलिसकर्मी गरीबों को कमजोर समझकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं. वहीं कुछ लोगों ने सब्जी वाले की हिम्मत की तारीफ की, जिसने वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाई.

यह भी पढ़ें - Sevengers Controversy: विवाद में फंसा 18M सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल, पुराने मेंबर्स ने खोला मोर्चा