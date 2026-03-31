सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार की राजनीति से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. मामला मुख्यमंत्री Nitish Kumar के इस्तीफे से जुड़ा है, जिसके बाद एक मंत्री का भावुक होना अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में दिख रही भावनाएं लोगों को अलग-अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर रही हैं. वीडियो में बिहार सरकार में मंत्री और विधानपरिषद सदस्य अशोक चौधरी इस खबर से भावुक हो उठे.

इस्तीफे के बाद भावुक हुए मंत्री

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद (MLC) पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस फैसले के बाद Ashok Choudhary भावुक हो गए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक कमरे में सोफे पर बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं. वह बार-बार अपने आंसू पोछते नजर आते हैं, जिससे साफ है कि वह इस पूरे घटनाक्रम से काफी भावुक हो गए.

वीडियो में दिखा भावुक पल

वीडियो में अशोक चौधरी पत्रकारों से बात करते हुए खुद को संभाल नहीं पाते और फूट-फूट कर रोने लगते हैं. कमरे का माहौल भी काफी गंभीर नजर आता है. उनके चेहरे के भाव और आंसू यह दिखाते हैं कि वह इस फैसले से अंदर से काफी प्रभावित हैं. यह दृश्य सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और हर कोई इसे लेकर अपनी राय देने लगा.

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सोशल मीडिया पर मिले मिले-जुले रिएक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोग इसे सच्ची भावनाएं बता रहे हैं और मंत्री के इस भावुक पल को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं कई यूजर्स इसे “कैमरे के सामने का ड्रामा” बता रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, “इतनी एक्टिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती” तो कुछ कह रहे हैं “राजनीति में सब चलता है”. कुल मिलाकर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहस और मीम्स का बड़ा कारण बन चुका है.

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