विवाद में फंसा 18M सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल, पुराने मेंबर्स ने खोला मोर्चा

यूट्यूब की दुनिया में हंसी का तड़का लगाने वाला मशहूर कॉमेडी चैनल Sevengers, जिसने टिकटॉक के दौर से अपनी पहचान बनाई और करोड़ों लोगों को हंसाया, आज खुद एक बड़े विवाद के चलते सुर्खियों में है. जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी यूट्यूब चैनल सेवेंजर्स की. कभी 7 दोस्तों की टीम ने मिलकर छोटे-छोटे वीडियो बनाना शुरू किया था, जो धीरे-धीरे लाखों-करोड़ों व्यूज तक पहुंच गए. देसी कॉमेडी, मजेदार स्किट और रियल लाइफ कनेक्ट ने Sevengers को 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया. लेकिन अब यही टीम बिखरती नजर आ रही है और जो लोग कभी साथ मिलकर हंसी बांटते थे, आज एक-दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद और क्या है विवाद की वजह?

आपको बता दें कि यूट्यूब की दुनिया में हंसी का दूसरा नाम बन चुका Sevengers आज खुद एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में है. कभी टिकटॉक के दौर में दो भाइयों मोहम्मद आसिफ (मास्टर जी) और नदीम ने छोटे-छोटे कॉमेडी वीडियो बनाकर इसकी शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उनके साथ भूरे भाई, तसलीम हसन, शाहरुख (जॉर्डी), अर्शन, प्रिंस काशिफ और मिस्टर हॉबिट जैसे क्रिएटर्स जुड़े और 7 लोगों की एक मजबूत टीम बन गई. इनकी देसी कॉमेडी, शानदार टाइमिंग और रियल लाइफ से जुड़े कंटेंट ने लोगों का दिल जीत लिया और चैनल 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया. लेकिन जो टीम कभी साथ मिलकर लोगों को हंसाती थी, अब वही टीम बिखरती नजर आ रही है और अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है.

विवाद की जड़: हक, पैसे और पहचान की लड़ाई

Sevengers विवाद की शुरुआत पुराने और मौजूदा मेंबर्स के बीच “हक” को लेकर हुई. जानकारी के मुताबिक, टीम के कई पुराने मेंबर्स अलग होकर अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उनके काम का सही क्रेडिट और पैसा नहीं मिला. खासकर भूरे भाई (जिन्हें साहिल जैबू के नाम से भी जाना जाता है) इस विवाद का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं. टीम से अलग होकर कुछ साल पहले इन्होंने अपना एक नया कॉमेडी चैनल बनाया था जो कि कुछ दिनों में ही ठंडे बस्ते में चला गया.

एक्स मेंबर्स ने बनाया अलग ग्रुप फिर लगाए इल्जाम

आरोप ये भी लगाए गए कि मास्टर जी और उनके भाई नदीम ने लंबे समय तक टीम से काम करवाया, लेकिन भुगतान और हिस्सेदारी को लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई. इसी बीच खबरें ये भी सामने आई हैं कि एक्स-मेंबर्स ने अलग होकर अपना नया चैनल और ग्रुप बना लिया है, जहां से वे अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मीटिंग तक हुई, लेकिन उसका भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया.

“Baat Haq Ki” में मास्टर जी का जवाब

विवाद बढ़ने के बाद मोहम्मद आसिफ उर्फ मास्टर जी ने “Baat Haq Ki” नाम से वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी. इस वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग 4-5 साल बाद अचानक सामने आकर चैनल पर दावा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग टीम छोड़कर चले गए थे, वही अब Sevengers की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. मास्टर जी के मुताबिक, चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी लगातार मेहनत और संघर्ष का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने फैंस से भी अपील की कि वे दोनों पक्षों की बात सुनकर खुद फैसला करें कि सच्चाई किसके साथ है.

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सोशल मीडिया पर बंटे फैंस, जारी है डिजिटल जंग

इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है. फैंस अब दो गुटों में बंट गए हैं. एक तरफ वे लोग हैं जो मास्टर जी को Sevengers का असली चेहरा और मेहनती क्रिएटर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स भूरे भाई और बाकी पुराने मेंबर्स के समर्थन में खड़े हैं. कमेंट सेक्शन में “हक की लड़ाई” बनाम “पब्लिसिटी स्टंट” जैसी बहस चल रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर टीम साथ रहती तो और बड़ा कर सकती थी, वहीं कुछ का मानना है कि अब सच सामने आना जरूरी है. इस बीच एक्स-मेंबर्स के नए चैनल और कंटेंट को भी लोग देख रहे हैं, जिससे साफ है कि यह विवाद सिर्फ एक यूट्यूब ड्रामा नहीं, बल्कि एक बड़ी डिजिटल जंग बन चुका है और आने वाले समय में इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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