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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचिलचिलाती धूप से बचने के लिए पुताई वाले ने किया देसी जुगाड़, वीडियो देख इमोशनल हो गए यूजर्स 

चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पुताई वाले ने किया देसी जुगाड़, वीडियो देख इमोशनल हो गए यूजर्स 

तेज गर्मी में छत पर काम कर रहे एक पुताई मजदूर ने धूप से बचने के लिए गत्ते का देसी जुगाड़ अपनाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों को भावुक कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 May 2026 02:17 PM (IST)
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देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है. ऐसे मौसम में जो लोग खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो में एक पुताई करने वाला मजदूर खुद को धूप से बचाने के लिए शरीर पर बड़ा सा गत्ते का कवर पहनकर काम करता नजर आ रहा है. यह नजारा देखकर लोग भावुक हो गए.

धूप से बचने के लिए लगाया देसी दिमाग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मजदूर छत पर पुताई का काम कर रहा है. ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा है. ऐसे में उसने खुद को धूप से बचाने के लिए गत्ते से एक बड़ा कवर बना लिया. यह देसी जुगाड़ अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि गरीब इंसान के पास पैसे भले कम हों, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि इतनी कड़क धूप में काम करना शरीर को पूरी तरह थका देता है.

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मजदूरों की जिंदगी देख लोगों का पिघला दिल

इस वीडियो को देखने के बाद लोग मजदूरों की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि जो लोग ऑफिस या घर में बैठकर काम करते हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि खुले आसमान के नीचे काम करना कितना मुश्किल होता है. एक यूजर ने लिखा, “यह सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि शरीर को निचोड़ देने वाली हालत है.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों को हेलमेट और जैकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी से बचना फिर भी आसान नहीं होता. वीडियो ने लोगों को मजदूरों की असली जिंदगी दिखा दी.

इंटरनेट पर छाया मजदूर का देसी जुगाड़

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस मजदूर के जुगाड़ की तारीफ भी कर रहे हैं और उसकी मेहनत को सलाम भी कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जिंदगी की मुश्किलें इंसान को हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती हैं. इस भीषण गर्मी में भी मजदूर अपना काम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी रोज की कमाई से ही घर चलता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Published at : 29 May 2026 02:17 PM (IST)
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