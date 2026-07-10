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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMaharashtra Flood Viral Video: बाढ़ में बहे सिलेंडर लूटने के लिए पानी में उतरी पब्लिक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

Maharashtra Flood Viral Video: बाढ़ में बहे सिलेंडर लूटने के लिए पानी में उतरी पब्लिक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

Maharashtra Flood Video Viral: वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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Maharashtra Flood Viral Video : मानसून के मौसम में देश के अलग-अलग राज्यों से बाढ़ और जलभराव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं. कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं तो कहीं बाढ़ का तेज पानी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. इसी बीच महाराष्ट्र से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा का असर बता रहे हैं, जबकि कुछ वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों पर सवाल उठा रहे हैं.

वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर इसकी काफी चर्चा हो रही है. कई यूजर्स इसे हैरान करने वाला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में भी शेयर किया है. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है और लोग अपने-अपने नजरिए से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल के मुताबिक, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण एचपीसीएल (HPCL) के पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पानी भर गया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर, जिनमें भरे हुए और खाली दोनों तरह के सिलेंडर शामिल थे, तेज बहाव में बहकर पातालगंगा नदी में चले गए. वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया. इसके बाद इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. 

बाढ़ में बहे सिलेंडर लूटने के लिए पानी में उतरी पब्लिक

वायरल वीडियो में नदी के तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं. पुल पर मौजूद कई लोग इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते नजर आते हैं. वहीं कुछ लोग नदी के किनारे उतरकर बहते हुए सिलेंडरों को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. वीडियो में कुछ लोग पानी से सिलेंडर निकालकर उन्हें अपने सिर पर रखकर ऊपर ले जाते हुए भी नजर आते हैं. वहीं किनारे पर कई सिलेंडर एक जगह इकट्ठा रखे हुए भी दिखाई देते हैं. यही सीन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें - एक के बाद एक टू व्हीलर को टक्कर मार भागा थार ड्राइवर- इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह रिएक्शन सामने आए. एक यूजर ने लिखा, भारत में लोगों को बस मौका मिलना चाहिए, लेकिन सिलेंडर ले जाना गलत है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इस पर दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि जब सिलेंडर खुद पानी में बहकर आ रहा है तो इसे चोरी कैसे कह सकते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि सरकार गैस सिलेंडर सस्ता नहीं कर रही, इसलिए लोग मुफ्त में मिल रहा सिलेंडर लेने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं. वहीं किसी ने कहा कि ऐसे हालात में भी अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की कीमत नहीं हो सकती, कुछ लोगों ने लिखा कि कंपनी का नुकसान बीमा से पूरा हो जाएगा, लेकिन लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. वहीं कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मुश्किल हालात में भी समझदारी सबसे जरूरी होती है और बाढ़ के तेज पानी में उतरना कभी सुरक्षित फैसला नहीं माना जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Tamil Nadu Railway Viral Video: तेज रफ्तार ट्रेन के सामने फंसा शख्स, रेलवे गेटकीपर ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी, VIDEO वायरल 

Published at : 10 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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