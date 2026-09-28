Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलकड़बग्घों से डरा पैंथर, शिकार मुंह में दबा दिखाई फुर्ती, हैरान इंटरनेट

लकड़बग्घों से डरा पैंथर, शिकार मुंह में दबा दिखाई फुर्ती, हैरान इंटरनेट

वीडियो में एक पैंथर जंगल में एक शिकार को मारकर आराम से दावत उड़ा रहा है. लेकिन दावत उड़ाते हुए उसकी नजर जंगल के हाव भाव और आसपास हो रही हर एक हलचल पर है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं जंगल की जंग वही जीतता है जिसमें ताकत और फुर्ती दोनों होती है. शेर और टाइगर तो ताकत के दम पर यहां राज कर लेते हैं लेकिन पैंथर और तेंदुए को उनकी फुर्ती बचाती है. इसी की गवाही देता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक पैंथर जंगल में खामोशी से अपना शिकार खा रहा है तभी वहां अचानक लकड़बग्घों का एक झुंड आ पहुंचता है और इसके बाद जो होता है वो काफी हैरान कर देने वाला है. वीडियो में पैंथर की चालाकी और फुर्ती दोनों दिखाई गई है जिसके बाद आप चालाकी में लोमड़ी का नाम लेना शायद भूल जाएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
तारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल
तारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल
ट्रेंडिंग
ससुर से घूंघट कर लूंगी...ससुर जी के सामने बहू ने जमकर लगाए ठुमके
ससुर से घूंघट कर लूंगी...ससुर जी के सामने बहू ने जमकर लगाए ठुमके
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन क्लास में महिला टीचर से बदतमीजी, वीडियो देख यूजर्स ने उठाए सवाल
ऑनलाइन क्लास में महिला टीचर से बदतमीजी, वीडियो देख यूजर्स ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
हापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध
हापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध

पैंथर के शिकार पर लकड़बग्घों ने बोला धावा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पैंथर जंगल में एक शिकार को मारकर आराम से दावत उड़ा रहा है. लेकिन दावत उड़ाते हुए उसकी नजर जंगल के हाव भाव और आसपास हो रही हर एक हलचल पर है. पैंथर यह बखूबी जानता है कि उसके किए हुए शिकार पर जंगल के खूंखार लकड़बग्घों की पैनी नजर है और वह किसी भी सूरत में इस शिकार में से अपना हिस्सा चाहते हैं. ऐसे में होता वही है जो पैंथर को लगता है, वहां अचानक लकड़बग्घों का झुंड आ पहुंचता है और पैंथर के शिकार की ओर दौड़ लगा देता है. लेकिन इसके बाद वहां जो होता है वो यूजर्स को हैरान कर देता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaishali B | SafariPixels | Wildlife Photographer (@wild.safaripixels)

मुंह में शिकार दबा पेड़ पर चढ़ा शातिर पैंथर

होता कुछ यूं है कि जैसे ही पैंथर के पास लकड़बग्घों का झुंड दौड़कर आता है वैसे ही पैंथर फुर्ती दिखाते हुए पेड़ पर भारीभरकम शिकार को लेकर ऐसे चढ़ता है जैसे कि सड़क पर दौड़ रहा हो. पैंथर की बेशुमार ताकत और पेड़ पर चढ़ने की कला को देखकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोग भी हैरान रह जाते हैं और उनके मुंह से आह ही निकलती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, पैंथर की फुर्ती का कोई जवाब नहीं

वीडियो को  wild.safaripixels नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पैंथर की चालाकी और ताकत पर कभी शक नहीं करते. एक और यूजर ने लिखा...ये पैंथर और तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने में महारत रखते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पैंथर की चालाकी गजब की है, क्या वीडियो है.

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
तारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल
तारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल
ट्रेंडिंग
ससुर से घूंघट कर लूंगी...ससुर जी के सामने बहू ने जमकर लगाए ठुमके
ससुर से घूंघट कर लूंगी...ससुर जी के सामने बहू ने जमकर लगाए ठुमके
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन क्लास में महिला टीचर से बदतमीजी, वीडियो देख यूजर्स ने उठाए सवाल
ऑनलाइन क्लास में महिला टीचर से बदतमीजी, वीडियो देख यूजर्स ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
हापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध
हापुड़ में ब्रेड पकौड़ों के लिए जूतमपैजार, यूजर्स को याद आया बागपत का चाट युद्ध
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
महाराष्ट्र
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 24 दिनों में कमाया 267% प्रॉफिट
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
इंडिया
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
UPI चार्ज लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, RBI-केंद्र को नोटिस
नौकरी
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
पंजाब में क्लर्क, ड्राइवर से लेकर ट्रांसलेटर की नौकरी, PSSSB ने निकाली भर्ती
एग्रीकल्चर
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान, किसान तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Embed widget