हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Video: दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान लेकर आया है और साबित करता है कि रोमांस और रेडीनेस में से किसी एक की भी कमी, आपकी ग्रैंड एंट्री को ग्रासरूट्स कॉमेडी में बदल सकती है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Nov 2025 05:46 PM (IST)
शादी का दिन. हर दूल्हा-दुल्हन के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि परफेक्शन का प्रतीक होता है. हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए. वेन्यू, लाइटिंग, मेहमान, और सबसे जरूरी दूल्हे का आउटफिट! दूल्हा एक हीरो की तरह अपनी दुल्हन का इंतजार करता है, आंखों में प्रेम, दिल में धड़कनें और पूरे शरीर पर एक महंगा, शानदार सूट और शेरवानी. और फिर आता है वह पल जब दुल्हन की एंट्री होती है, म्यूजिक धीमा हो जाता है, और दूल्हा अपनी 'क्वीन' को लेने के लिए स्टेज से नीचे उतरता है.

दूल्हे के रंग में पड़ गया भंग

यह दृश्य पूरी तरह से फिल्मी, रोमांटिक और इमोशनल होता है. लेकिन कभी-कभी, इस पूरे रोमांटिक ड्रामा के बीच, नियति को एक छोटा-सा कॉमेडी सीन क्रिएट करने का मन कर जाता है. और इस बार, नियति ने अपना निशाना साधा दूल्हे के पजामे पर! भाई साहब, सब कुछ ठीक था. दूल्हा अपने पूरे स्वैग में खड़ा था. जैसे ही दुल्हन स्टेज के नजदीक पहुंची, दूल्हा पूरी हीरोपंती के साथ आगे बढ़ा, मानो अभी हाथ थामकर कह देगा, "आओ मेरी रानी, स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है."

स्टेज पर दुल्हन के सामने उतर गया पजामा

मगर, होनी को कुछ और मंजूर था. कहते हैं न कि अति उत्साह हमेशा भारी पड़ता है. दुल्हन के पास पहुंचने के उत्साह में, या शायद पजामे के ढीले नाड़े की साजिश के चलते, बेचारे दूल्हे का पजामा नीचे सरक गया! कल्पना कीजिए उस पल को. एक तरफ प्यार की इंतहा लिए खड़ी दुल्हन, और दूसरी तरफ इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लगा दूल्हा, जिसका ध्यान दुल्हन के हाथ से ज्यादा अपनी कमर पर टिका था. वह समझ नहीं पा रहा था कि वह प्यार का हाथ थामे या पजामा ऊपर खींचे! यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उन सभी दूल्हों के लिए एक मजेदार चेतावनी है जो शादी के दिन अपने आउटफिट को हल्के में लेते हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान लेकर आया है और साबित करता है कि रोमांस और रेडीनेस में से किसी एक की भी कमी, आपकी ग्रैंड एंट्री को ग्रासरूट्स कॉमेडी में बदल सकती है. 

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती. एक और यूजर ने लिखा...ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दुल्हन में इतना खो गया कि पजामा उतार बैठा.

Published at : 29 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Funny Wedding Video TRENDING VIRAL VIDEO
इंडिया
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
Delhi Blast: प्यार, दो असफल शादियां और आतंक की दुनिया में एंट्री..., आतंकी डॉक्टर्स की लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर, जबरदस्ती एक्टिंग में धकेला
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
