Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए सख्त टिप्पणी कीं. अदालत ने ट्रंप को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार संसद को है ना कि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है.