एक्सप्लोरर
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए सख्त टिप्पणी कीं. अदालत ने ट्रंप को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार संसद को है ना कि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर सुनाया फैसला
विश्व
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
विश्व
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', मंच पर ट्रंप ने शहबाज से कहा- स्टैंड अप
Advertisement
विश्व
7 Photos
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
विश्व
10 Photos
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा, 10 Photos
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Source: IOCL