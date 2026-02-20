1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में 1 साल 9 महीने के मासूम की हत्या करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी मौसी थी. अजरा नाम की इस महिला पर आरोप लगा है कि उसने नानी से मिलने आए अपने भांजे का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला डिप्रेशन में थी और घरवालों से परेशान थी. इसी कारण उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी.

किस बात को लेकर डिप्रेशन में थी महिला?

फिलहाल, पुलिस महिला की सभी डॉक्टर दस्तावेज चेक कर रही है. इसके अलावा, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, वह भी वेरीफाई किया जा रहा है. यह भी पता लगाया जाएगा कि किस बात को लेकर यह डिप्रेशन में थी. पुलिस को कॉल करने वाला व्यक्ति बच्चे का मामा, यानी आरोपी महिला का भाई था.

दरअसल, इस खौफनाक वारदात की जानकारी शुक्रवार, 20 फरवरी की दोपहर को सामने आई. बताया गया कि आरोपी अजरा की बहन अपने 21 महीने के बेटे को लेकर अपने मायके आई थी. आरोप है कि अजरा बच्चे को पार्क में ले गई और वहां उसे अपनी गोदी में बैठाकर उसका गला घोट दिया. स्थानीय लोगों ने यह देखा तो आरोपी महिला से बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की. बच्चे को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे लेकिन उसे बचाया नहींं जा सका.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों ने आरोपी महिला को देखा तो वह अचेत अवस्था में बैठी हुई थी. उसकी गोद में बच्चा था. महिला ने ऐसा क्यों किया इसके पीछे का मकसद अब तक समझ नहीं आया है. बच्चे के माता-पिता से भी अब तक बात नहीं हो सकी है. इस बीच कॉलोनी के प्रेसिडेंट ने बताया उन्हें जब यह जानकारी मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. आरोपी महिला और उसका परिवार लंबे से समय से वहां रहता आया है. मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा.