हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

Mukherjee Nagar Child Murder: दिल्ली में एक महिला ने अपने 1 साल 9 महीने के भांजे का गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस जांच में पता चला कि अजरा डिप्रेशन में थी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही थी.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Feb 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में 1 साल 9 महीने के मासूम की हत्या करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी मौसी थी. अजरा नाम की इस महिला पर आरोप लगा है कि उसने नानी से मिलने आए अपने भांजे का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. 

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला डिप्रेशन में थी और घरवालों से परेशान थी. इसी कारण उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी.

किस बात को लेकर डिप्रेशन में थी महिला?

फिलहाल, पुलिस महिला की सभी डॉक्टर दस्तावेज चेक कर रही है. इसके अलावा, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, वह भी वेरीफाई किया जा रहा है. यह भी पता लगाया जाएगा कि किस बात को लेकर यह डिप्रेशन में थी. पुलिस को कॉल करने वाला व्यक्ति बच्चे का मामा, यानी आरोपी महिला का भाई था.

दरअसल, इस खौफनाक वारदात की जानकारी शुक्रवार, 20 फरवरी की दोपहर को सामने आई. बताया गया कि आरोपी अजरा की बहन अपने 21 महीने के बेटे को लेकर अपने मायके आई थी. आरोप है कि अजरा बच्चे को पार्क में ले गई और वहां उसे अपनी गोदी में बैठाकर उसका गला घोट दिया. स्थानीय लोगों ने यह देखा तो आरोपी महिला से बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की. बच्चे को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे लेकिन उसे बचाया नहींं जा सका. 

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों ने आरोपी महिला को देखा तो वह अचेत अवस्था में बैठी हुई थी. उसकी गोद में बच्चा था. महिला ने ऐसा क्यों किया इसके पीछे का मकसद अब तक समझ नहीं आया है. बच्चे के माता-पिता से भी अब तक बात नहीं हो सकी है. इस बीच कॉलोनी के प्रेसिडेंट ने बताया उन्हें जब यह जानकारी मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. आरोपी महिला और उसका परिवार लंबे से समय से वहां रहता आया है. मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा.

और पढ़ें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 20 Feb 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में BJP सरकार के 1 साल पूरे, CM रेखा गुप्ता ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
दिल्ली में BJP सरकार के 1 साल पूरे, CM रेखा गुप्ता ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
दिल्ली NCR
दिल्ली में 1 साल 9 महीने के बच्चे की हत्या, मौसी पर लगा आरोप, दिल दहलाने वाली वारदात
दिल्ली में 1 साल 9 महीने के बच्चे की हत्या, मौसी पर लगा आरोप, दिल दहलाने वाली वारदात
दिल्ली NCR
दिल्ली: JLN स्टेडियम में 20 फरवरी से 'कारीगर बाजार', 200 से ज्यादा शिल्पकार दिखाएंगे हुनर
दिल्ली: JLN स्टेडियम में 20 फरवरी से 'कारीगर बाजार', 200 से ज्यादा शिल्पकार दिखाएंगे हुनर
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal 2026: Tariff Cut से Export Boom? $500 Billion Target Explained | Paisa Live
Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
विश्व
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', जब मंच पर ही ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा- स्टैंड अप
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', मंच पर ट्रंप ने शहबाज से कहा- स्टैंड अप
क्रिकेट
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget