'केजीएफ' फेम एक्टर यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है. इस टीजर को देखते ही लोगों की एक्साइटमेंट फिल्म को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है. फैंस इस टीजर में यश के लुक को देखकर हैरान रह गए हैं. यहां तक कि इस एंग्री लुक को देख लोगों ने एक्टर को 'रामायण' फिल्म के 'रावण' के किरदार में भी इमेजिन कर लिया है. साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि यश इस आगामी फिल्म में रणबीर कपूर के ऊपर भारी पड़ेंगे.

टॉक्सिक का टीजर और यश का लुक

'टॉक्सिक' फिल्म का टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है. इसमें एक्टर यश के किरदार 'राया' का एंग्री लुक देख फैंस हैरान रह गए हैं. लगभग 1 मिनट का ये टीजर बेहद भयानक और खून-खराबे से लेस हैं. लेकिन लोगों का ध्यान इस टीजर में बाकी चोज़ों से ज्यादा तो यश के लुक पर गया है. जिसे देखते ही उन्हें 'रामायण' के लिए परफेक्ट कास्टिंग बताया जा रहा है.

'रावण' के रोल में परफेक्ट लगेंगे यश

फिल्म के रिलीज हुए इस टीजर में यश को देखकर लोगों को नितेश तिवारी की 'रामायण' याद आ गई है. उनके इस एंग्री लुक को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि 'रामायण' के लिए 'रावण' के रूप में यश की कास्टिंग परफेक्ट है. एक यूजर ने X ट्विटर पर यश के लुक को 'रावण' की तरह एडिट करते हुए फोटो शेयर किया है. इसके साथ यूजर ने लिखा, 'रामायण' से रावण का लुक. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'रावण के रोल के लिए परफेक्ट हैं'.





बता दें कि कन्नड़ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स', का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. इसे कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया था. ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और दूसरी भाषाओं में रिलीज होगी. KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण और यश द्वारा प्रोड्यूस की गई टॉक्सिक, 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.