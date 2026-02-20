Video: महिला ने आग पर 'डिस्पोजेबल गिलास' रखकर बनाई चाय, वीडियो देख चकराया लोगों का सिर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: महिला ने आग पर 'डिस्पोजेबल गिलास' रखकर बनाई चाय, वीडियो देख चकराया लोगों का सिर

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला गैस पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास में पानी, दूध और चायपत्ती डालकर चाय बनाती दिखी, जिससे लोग प्लास्टिक प्रयोग देखकर हैरान रह गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Viral Experiment: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास में गैस पर चाय बनाती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर प्लास्टिक के आग के संपर्क में आने पर वह तुरंत पिघल जाती है, लेकिन इस वीडियो में महिला आराम से गैस ऑन करके उसी पर ग्लास रख देती है और उसमें पानी, चायपत्ती और दूध डालकर चाय बनाती नजर आती है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा आग की गर्मी से पिघलने लगता है, जबकि जहां तक पानी भरा हुआ था, वहां तक ग्लास सुरक्षित रहता है. महिला मजाकिया अंदाज में कहती है कि “मेरी चाय बन रहा है, आप लोगों को पीनी है तो फॉलो और कमेंट करके बताइए कि चाय कैसी बनी.” इस अनोखे प्रयोग ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है.

क्यों नहीं पिघला पूरा ग्लास?

वीडियो को देखकर कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्लास पूरा क्यों नहीं पिघला. दरअसल, जहां तक ग्लास में पानी भरा था, वहां पानी ने गर्मी को अपने अंदर सोख लिया. पानी का तापमान 100°C तक पहुंचने से पहले प्लास्टिक को पूरी तरह पिघलने नहीं देता. लेकिन ग्लास का जो हिस्सा खाली था, वह सीधे आग के संपर्क में आया और पिघल गया. इसी वजह से ग्लास आधा सुरक्षित और आधा पिघला हुआ दिखाई देता है.

क्या यह सुरक्षित तरीका है?

एक्सपर्ट के अनुसार, प्लास्टिक ग्लास में इस तरह चाय बनाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. गर्मी के कारण प्लास्टिक से जहरीले केमिकल निकल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होते हैं. इसके अलावा प्लास्टिक पिघलकर आग लगने का जोखिम भी बढ़ा सकता है. ऐसे प्रयोग केवल वीडियो के लिए किए जाते हैं, लेकिन इन्हें अपनाना खतरनाक हो सकता है.

Published at : 20 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO
