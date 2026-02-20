'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास

Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय दिग्गज ने पाकिस्तान हेड कोच माइक हेसन की क्लास लगा दी. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंच चुकी है, लेकिन टीम का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खास नहीं रहा. लीग चरण में पाकिस्तान को सिर्फ भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इस हार को मद्दे नजर रखते हुए टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन की क्लास लगा दी. 

कैफ ने कहा कि सलमान आगा को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि माइक हेसन को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए. उन्होंने सीधे तौर पर पाक कोच पर निशाना साधा. 

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, "सलमान आगा को छोड़िए, माइक हेसन क्या कर रहे हैं. माइक हेसन ने आईपीएल में भी कोचिंग की है. वह उन्हें क्या बता रहे हैं, भारत के खिलाफ पहले फील्डिंग करने के लिए? फ्री का पैसा ले रहा है क्या भाई?"

आगे हेसन ने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि यह सलमान आगा के लिए पहला वर्ल्ड कप है, उन्हें शक हो सकता है. लेकिन क्या हेसन को यह नहीं पता कि उस धीमी पिच पर क्या किया जाना चाहिए?" 

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एकतरफा हार 

मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 175/7 रन बोर्ड पर लगाए. टीम लिए ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 77 रन स्कोर किए थे. इस दौरान पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. 

फिर रन चेज के लिए उतरी पाकिस्तान सिर्फ 18 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई थी. टीम के लिए उस्मान खान ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 44 रन स्कोर किए थे. इस दौरान भारत के लिए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला. इस तरह भारत ने जीत अपने खाते में डाली. 

Published at : 20 Feb 2026 10:18 PM (IST)
