Video: पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग से रोका, गुस्से में टंकी के अंदर डाल दी सिगरेट, लगी भीषण आग

Video: पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग से रोका, गुस्से में टंकी के अंदर डाल दी सिगरेट, लगी भीषण आग

Raipur News: रायपुर के उरला थाना इलाके में एक युवक ने पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकने पर अपने दोस्त की बाइक में आग लगा दी, लेकिन पंप कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी तबाही टल गई.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बिरगांव क्षेत्र के उरला थाना इलाके में मंगलवार शाम करीब 7 बजे पेट्रोल पंप पर एक गंभीर हादसा सामने आया. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दो युवक बाइक में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आए थे. इस दौरान उनमें से एक युवक ने पंप पर खड़े होकर सिगरेट पीने की कोशिश की. दूसरे युवक ने उसे यह सोचकर रोका कि पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सिगरेट पीना बहुत खतरनाक है, लेकिन आरोपी युवक ने चेतावनी को अनदेखा कर सिगरेट जलाना जारी रखा.

कुछ ही देर में अचानक भयानक घटना घट गई. आरोपी युवक ने गुस्से में अपने दोस्त की बाइक के फ्यूल टैंक में आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैल गई. देखते ही देखते बाइक और पेट्रोल पंप की मशीन में आग फैल गई. बाइक पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन जलते तेल का कुछ हिस्सा आरोपी पर गिर गया.

पंप कर्मचारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

इस दौरान पंप पर मौजूद कर्मचारी ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बाइक से ऑयल नोजल पाइप हटाया और फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए दौड़ा. उसने पंप की मुख्य मशीन का स्विच बंद किया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया. कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ी तबाही टल गई. आग लगने और स्थिति गंभीर होने पर दोनों घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई.

उरला पुलिस ने CCTV फुटेज और पंप कर्मचारियों की जानकारी के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी. CCTV में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले बहस हुई और फिर आरोपी युवक ने जलते हुए लाइटर से बाइक के फ्यूल टैंक में आग लगाई. पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन विवरण और डिजिटल सबूतों की मदद से दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. घटना के समय पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टल गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है, जिसने स्थानीय लोगों में चिंता और हैरानी का माहौल पैदा कर दिया है. उरला पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

Published at : 20 Feb 2026 09:07 PM (IST)


