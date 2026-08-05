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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स, प्लग इन करते ही हो गया कांड

ट्रेन में खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स, प्लग इन करते ही हो गया कांड

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन में सफर के दौरान अपनी निजी पंखा लेकर घुस गया है. पंखा लेकर सीट पर बैठा ये शख्स बड़ा खुश दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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बिहार की ओर आने वाली या फिर बिहार जाने वाली ट्रेनों में अक्सर आपने अनोखी घटनाएं देखी होंगी. कभी कोई टीवी लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है तो कोई ट्रेन में दीया बत्ती करने लगता है. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ट्रेन में सफर के दौरान अपना ही टेबल फेन लेकर पहुंच गया और उसे प्लग इन कर चलाने की कोशिश करने लगा. लोगों ने जब उसे देखा तो लोग वीडियो बनाने लगे और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

ट्रेन में हवा खाने के लिए खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन में सफर के दौरान अपनी निजी पंखा लेकर घुस गया है. पंखा लेकर सीट पर बैठा ये शख्स बड़ा खुश दिखाई दे रहा है. हवा खाने के लिए जैसे ही वो प्लग में पंखे का तार लगाता है तो पंखा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता. वो कई बार प्लग में तार को लगाता है और इंतजार करता है कि पंखा चलेगा लेकिन चूंकि ट्रेन का प्लग 110 वोल्ट का होता है और पंखा 220 वोल्ट का, तो कहां से पंखा काम कर पाएगा. लेकिन शख्स को ये बात शायद मालूम नहीं थी और वो लगातार इसे चलाने की कोशिश करता दिखाई दिया.

पंखा तो चला नहीं चार्जिंग सॉकेट और जला दिया

बताया जा रहा है कि शख्स ने पंखे को चलाने की जिद में ट्रेन का सॉकेट भी खराब कर दिया जो यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा के लिए लगाया गया है. इतना ही नहीं, पंखा लगाने से सॉकेट में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था जिससे ट्रेन में आग लग सकती थी. लेकिन जीरो सिविक सेंस की वजह से शख्स के दिमाग में यह सब आया ही नहीं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

कितनी हो सकती है ऐसे कामों के लिए सजा

रेलवे एक्ट 147 के तहत, प्रतिबंधित क्षेत्र में या अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने के मामले में जुर्म दर्ज किया जाता है. इसी धारा के तहत अपराधी ट्रेन में किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिबंधित है तो उसपर एक हजार रुपए जुर्माने से लेकर 6 माह या उससे ज्यादा की कैद या फिर दोनों सजा हो सकती है.

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यूजर्स बोले, शिकायत कर जेल भेजो

वीडियो को @SaffronChargers नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई में दिमाग की कमी है, उसे चार्ज करने की जरूरत है. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो है, शिकायत करके जेल भेजो भाई को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सरकार भी कब तक सुधार करेगी, जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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