ट्रेन में खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स, प्लग इन करते ही हो गया कांड

बिहार की ओर आने वाली या फिर बिहार जाने वाली ट्रेनों में अक्सर आपने अनोखी घटनाएं देखी होंगी. कभी कोई टीवी लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है तो कोई ट्रेन में दीया बत्ती करने लगता है. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ट्रेन में सफर के दौरान अपना ही टेबल फेन लेकर पहुंच गया और उसे प्लग इन कर चलाने की कोशिश करने लगा. लोगों ने जब उसे देखा तो लोग वीडियो बनाने लगे और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

ट्रेन में हवा खाने के लिए खुद का पंखा लेकर पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ट्रेन में सफर के दौरान अपनी निजी पंखा लेकर घुस गया है. पंखा लेकर सीट पर बैठा ये शख्स बड़ा खुश दिखाई दे रहा है. हवा खाने के लिए जैसे ही वो प्लग में पंखे का तार लगाता है तो पंखा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता. वो कई बार प्लग में तार को लगाता है और इंतजार करता है कि पंखा चलेगा लेकिन चूंकि ट्रेन का प्लग 110 वोल्ट का होता है और पंखा 220 वोल्ट का, तो कहां से पंखा काम कर पाएगा. लेकिन शख्स को ये बात शायद मालूम नहीं थी और वो लगातार इसे चलाने की कोशिश करता दिखाई दिया.

This man was carrying his own fan while traveling on a train. Suddenly, he tried to plug his 220V AC fan into the train's 110V DC electric port.



Because of this, his fan didn't work, and he could also have damaged the train's electric port, which is meant for mobile charging. As… pic.twitter.com/LiE7ajwU2H — Saffron Chargers (@SaffronChargers) August 2, 2026

पंखा तो चला नहीं चार्जिंग सॉकेट और जला दिया

बताया जा रहा है कि शख्स ने पंखे को चलाने की जिद में ट्रेन का सॉकेट भी खराब कर दिया जो यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा के लिए लगाया गया है. इतना ही नहीं, पंखा लगाने से सॉकेट में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था जिससे ट्रेन में आग लग सकती थी. लेकिन जीरो सिविक सेंस की वजह से शख्स के दिमाग में यह सब आया ही नहीं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

कितनी हो सकती है ऐसे कामों के लिए सजा

रेलवे एक्ट 147 के तहत, प्रतिबंधित क्षेत्र में या अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने के मामले में जुर्म दर्ज किया जाता है. इसी धारा के तहत अपराधी ट्रेन में किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिबंधित है तो उसपर एक हजार रुपए जुर्माने से लेकर 6 माह या उससे ज्यादा की कैद या फिर दोनों सजा हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Video: ऑफिस आ रहे सर... बारिश के पानी में डूबी बाइक, लेकिन नहीं माना बॉस

यूजर्स बोले, शिकायत कर जेल भेजो

वीडियो को @SaffronChargers नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई में दिमाग की कमी है, उसे चार्ज करने की जरूरत है. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो है, शिकायत करके जेल भेजो भाई को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सरकार भी कब तक सुधार करेगी, जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश