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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे

सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी दफ्तर का माहौल है, जहां चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन, फाइलें और कुर्सियां लगी हुई हैं. दफ्तर की मेज पर माइक भी लगे दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Jul 2026 10:20 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन रील्स और डांस के वीडियो तो वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नजारा किसी सरकारी दफ्तर से सामने आए, तो हंगामा मचना तय है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरे रंग की साड़ी पहने एक महिला सरकारी दफ्तर के अंदर, अफसरों की मौजूदगी में जमकर डांस करती दिखाई दे रही है. महिला के लटके-झटके और उसकी अदाएं सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान तो खींच रही हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकारी दफ्तर की मर्यादा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

अफसरों के सामने 'ये चांद कोई दीवाना है' पर किया जबरदस्त डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी दफ्तर का माहौल है, जहां चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन, फाइलें और कुर्सियां लगी हुई हैं. दफ्तर की मेज पर माइक भी लगे दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह कोई मीटिंग रूम या बड़ा अधिकारी कक्ष है. इतना ही नहीं, दफ्तर की दीवार पर राष्ट्रपति की तस्वीर भी लगी दिखाई दे रही है जिससे साफ पता चल रहा है कि ये कोई सरकारी दफ्तर है. इसी कमरे में हरे रंग की साड़ी और हाथों में चूड़ियां पहने एक महिला अचानक 'ये चांद कोई दीवाना है' गाने पर थिरकने लगती है. महिला बड़ी बेबाकी और मुस्कान के साथ एक से बढ़कर एक ठुमके लगाती है. वहीं दफ्तर में मौजूद कुछ अधिकारी और लोग भी वहां बैठकर इस डांस का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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दीवार पर टंगी राष्ट्रीय प्रतीकों की तस्वीरें और दफ्तर की मर्यादा पर उठे सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां कुछ लोग महिला के डांस स्टेप्स और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दफ्तर की मुख्य दीवार पर राष्ट्रीय प्रतीकों और महापुरुषों की तस्वीरें टंगी हुई हैं. ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर भड़क गए हैं कि सरकारी दफ्तरों को रील्स बनाने का अड्डा क्यों बनाया जा रहा है. जनता का कहना है कि जिस जगह पर जनता के काम होने चाहिए, वहां अफसरों के सामने इस तरह का नाच-गाना सरकारी नियमों और अनुशासन का खुला उल्लंघन है.

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सोशल मीडिया पर जनता का फूटा गुस्सा 'दफ्तर है या डांस क्लास?'

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. एक नाराज यूजर ने लिखा, 'सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग दफ्तर को ही अपना पर्सनल स्टूडियो समझ लेते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.' वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'लगता है मैडम का कोई बड़ा सरकारी काम पास हो गया है, उसी की खुशी मनाई जा रही है.' एक और यूजर ने सवाल उठाया, 'आम जनता लाइनों में खड़ी रहती है और अंदर अफसरों के सामने डांस चल रहा है, शर्मनाक है.'

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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