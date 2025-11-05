हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल

Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल

उसके ठुमकों में इतनी नजाकत और कॉन्फिडेंस था कि देखने वाले बस उसे ही देखते रह गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो चुका है और लोग उसे “फेयरवेल क्वीन” कहकर पुकार रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Nov 2025 10:27 AM (IST)
सोशल मीडिया इन दिनों मनोरंजन और चर्चाओं का सबसे बड़ा मंच बन चुका है. यहां रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जो लोगों के दिलों को छू जाता है. अब देश की प्रतिष्ठित प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां अपने फेयरवेल फंक्शन में डांस करती नजर आ रही हैं. लेकिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, वो थी एक काली साड़ी पहने लड़की. उसने जैसे ही डांस शुरू किया, पूरी ऑडियंस तालियों से गूंज उठी. उसके ठुमकों में इतनी नजाकत और कॉन्फिडेंस था कि देखने वाले बस उसे ही देखते रह गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो चुका है और लोग उसे “फेयरवेल क्वीन” कहकर पुकार रहे हैं.

यूनिवर्सिटी में काली साड़ी पहन लड़की ने किया डांस

जैसा कि दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी के फेयरवेल प्रोग्राम में शूट किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े हॉल में स्टेज पर कई छात्राएं ग्रुप डांस परफॉर्म कर रही हैं. रंग-बिरंगे कपड़ों में सजी छात्राओं के बीच काली साड़ी पहनी लड़की जैसे ही डांस शुरू करती है, माहौल बदल जाता है. वह गाने की बीट्स पर ऐसे थिरकती है मानो स्टेज उसी का हो. उसकी स्माइल, एक्सप्रेशन और डांस मूव्स इतने परफेक्ट हैं कि हर कोई मोबाइल निकालकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है.

दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा

वीडियो में बैकग्राउंड में पॉपुलर बॉलीवुड गाना बज रहा होता है, जिस पर लड़की ने अपने डांस से जान डाल दी. उसके मूव्स में प्रोफेशनल डांसर जैसी झलक दिखती है लेकिन साथ ही सादगी और क्लास का ऐसा मेल है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है. यही वजह है कि वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स उसे सोशल मीडिया की नई सेंसेशन बता रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो सोशल मीडिया की नई क्वीन है. एक और यूजर ने लिखा...काली साड़ी वाली ने तो माहौल ही जमा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किस तरफ जा रहा है एजुकेशन सिस्टम, अब केवल यही बच गया है करने को.

Published at : 05 Nov 2025 10:27 AM (IST)
Amity University TRENDING VIRAL VIDEO
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

