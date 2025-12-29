बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया इन दिनों सिंगर एपी ढिल्लों के 26 दिसंबर, 2025 को मुंबई में हुए कॉन्सर्ट में अपनी मौजूदगी के चलते खूब चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसलल एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में तारा अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ नजर आई थीं. उसी दौरान एपी ढिल्लों ने तारा को स्टेज पर इनवाइट किया. दोनों ने गाने 'थोड़ी सी दारू' के वीडियो में काम किया था. इस दौरान तारा के साथ एपी ढिल्लों की नजदीकी देख हर कोई हैरान रह गया. वहीं अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम किसी और की बाहों में देख दर्शकों में मौजूद वीर पाहड़िया का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है. ऐस में दोनो के ब्रेकअप रूमर्स भी फैल गए हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने अब वीर संग अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

तारा ने वीर संग शेयर की अपनी तस्वीरें

तारा सुतारिया ने अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया और बॉलीवुड के बेस्ट फ्रेंड ओरी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करके फैंस को अपने मस्ती से भरे वीकेंड की झलक दिखाई है. अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ओरी द्वारा पोस्ट की गई एक सेल्फी कोलाज को री शेयर किया, जो एक इंटीमेट पार्टी में ली गई थी. पहली सेल्फी में ओरी वीर के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में तारा और ओरी एक साथ पोज देते दिख रहे हैं.

तारा ने अपनी स्टोरीज़ पर तस्वीरें रीपोस्ट करते हुए एक प्यारा सा नोट लिखा, "आह माई (रेड हार्ट इमोजी)",









तारा सुतारिया वर्क फ्रंट

फ़िल्मों की बात करें तो, तारा को आखिरी बार 'अपूर्वा' में देखा गया था. इस फ़िल्म में राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी और धैर्य करवा भी हैं. चंबल में बनी यह फ़िल्म एक आम महिला की कहानी है जो मुश्किल सिचुएशन को बहादुरी से हैंडल करती है और ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. तारा अब 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नज़र आएंगी, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. एक्शन-ड्रामा से भरपूर इस फ़िल्म का निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है। फ़िल्म की शूटिंग अंग्रेज़ी और कन्नड़ में एक साथ की गई है और यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और अन्य भाषाओं में भी रिलीज़ होगी. इसमें नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी हैं.

वीर पहाड़िया वर्क फ्रंट

वीर की बात करें तो उन्होंने 2025 में एरियल एक्शन फिल्म 'स्काई फोर्स' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. 'स्काई फोर्स' 1965 के भारत-पाकिस्तान एयर-स्ट्राइक पर बेस्ड है और ये पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर भारत के पहले हवाई हमले पर आधारित है. फिल्म में अक्षय कुमार, वीर, सारा अली खान और निमरत कौर ने अहम रोल प्ले किया है. इसका निर्देशन अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी ने किया है.