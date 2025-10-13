शादी का माहौल हो और उसमें थोड़ा-बहुत हंगामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा. वीडियो किसी शादी समारोह का है जहां वरमाला का प्यारा-सा पल अचानक कॉमेडी सीन में बदल जाता है. दूल्हा-दुल्हन मंच पर खड़े होते हैं, वरमाला की रस्म चल रही होती है, तभी पीछे से एक जोरदार धमाका गूंजता है. किसी ने पटाखा ऐसा चलाया कि पूरा माहौल हिल गया. अब बस क्या था... दूल्हा बेचारा डर के मारे झुक गया, खुद को बचाने लगा और उसके चेहरे के भाव देखकर पूरा इंटरनेट लोटपोट हो गया.

वरमाला डाल रहे दूल्हे के साथ घरातियों ने किया कांड

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में बड़े ही धूमधाम से चल रही हैं. दूल्हा अपनी दुल्हन को माला पहनाने के बाद प्यार से उसे ठीक कर रहा होता है कि तभी पीछे से घराती किसी शरारती अंदाज में पटाखा फोड़ देते हैं. पटाखे की तेज आवाज इतनी जोरदार होती है कि दूल्हा डर के मारे झुक जाता है और पलभर के लिए उसे लगता है कि शायद कोई बड़ा हादसा हो गया. उसका चेहरा डर और गुस्से से लाल हो जाता है.

बुरी तरह से डरा दूल्हा

आवाज इतनी तेज होती है कि दुल्हन भी सहम जाती है और वहां मौजूद मेहमानों में हलचल मच जाती है. दूल्हा गुस्से में मंच पर ही पीछे मुड़कर उन लोगों पर चिल्लाने लगता है जिन्होंने पटाखा चलाया था. हालांकि माहौल ज्यादा देर तक गंभीर नहीं रहता क्योंकि थोड़ी देर बाद सब हंसने लगते हैं और मजाक-मजाक में माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को golu_barwal_rani_jemti_dj08 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसकी तो पटाखे में ही हवा निकल गई. एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे को लगा दुल्हन का प्रेमी गन लेकर आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं, सुकून से शादी भी नहीं कर देते.

