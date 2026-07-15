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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमंदिर है डांस फ्लोर नहीं, लाइन में खड़ी लड़की बनाने लगी रील, पुलिस ने तुरंत सिखाया सबक- वीडियो वायरल

मंदिर है डांस फ्लोर नहीं, लाइन में खड़ी लड़की बनाने लगी रील, पुलिस ने तुरंत सिखाया सबक- वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों की कतार के पास खड़ी है. जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है, वो कैमरे के सामने डांस मूव्स दिखाने लगती है

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने और रील्स बनाने का भूत लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. मेट्रो, सड़क और पार्क तो छोड़िए, अब लोग आस्था के केंद्र यानी मंदिरों को भी डांस फ्लोर समझने लगे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब तहलका मचा रहा है, जिसमें एक लड़की मंदिर परिसर के अंदर फिल्मी गाने पर डांस करते हुए रील बनवा रही है. लेकिन तभी वहां मुस्तैद एक पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर पड़ जाती है. इसके बाद पुलिसवाले ने जो किया, उसकी चर्चा अब पूरे इंटरनेट पर हो रही है. इस वीडियो ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर मोबाइल और रील्स के इस्तेमाल पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

डांस शुरू होते ही बीच में आ गए पुलिसवाले

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों की कतार के पास खड़ी है. जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है, वो कैमरे के सामने डांस मूव्स दिखाने लगती है और उसका एक साथी मोबाइल से इसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है. लड़की अभी कुछ ही सेकंड डांस कर पाती है कि तभी वहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी आ धमकते हैं. वे तुरंत लड़की के पास पहुंचते हैं और उसे कतार से बाहर जाने का इशारा करते हैं. हालांकि वीडियो का ऑडियो साफ नहीं होने की वजह से यह पता नहीं चल पाया है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई और न ही अभी तक इस मंदिर के नाम की पुष्टि हो सकी है.

चारधाम की तर्ज पर बैन की उठने लगी मांग

इस घटना के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक बार फिर धार्मिक स्थलों की मर्यादा का मुद्दा गरमा गया है. कई लोगों का मानना है कि पवित्र स्थानों पर इस तरह की हरकतें वहां के आध्यात्मिक माहौल को खराब करती हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का उदाहरण दे रहे हैं, जहां प्रशासन ने फोटोग्राफी और रील बनाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है. लोग मांग कर रहे हैं कि देश के दूसरे बड़े और ऐतिहासिक मंदिरों में भी ऐसे ही कड़े नियम लागू होने चाहिए ताकि श्रद्धालु शांति से दर्शन कर सकें.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वे पुलिस ऑफिसर के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने पुलिसवाले का समर्थन करते हुए लिखा, "बिल्कुल सही किया पुलिसवाले ने. आजकल लोगों को वायरल होने का ऐसा बुखार चढ़ा है कि वे आस्था को भी ताक पर रख रहे हैं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "पुलिस ऑफिसर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे. लोग आजकल कहीं भी कैमरा निकालकर नाचना शुरू कर देते हैं, हर जगह डांस फ्लोर नहीं होती." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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