केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने विधेयक को खराब बताते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने खास तौर पर 2051 तक सीटों के आवंटन और सीमाओं को स्थिर रखने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई.

ममता ने कहा कि कोई नहीं जानता कि 2051 तक कौन जीवित रहेगा, ऐसे में इतने लंबे समय के लिए फैसले कैसे किए जा सकते हैं. संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र से पहले उनके इस बयान ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है.

ममता बोलीं- महिला आरक्षण पहले ही पारित हो चुका है

ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के लिए उनकी पार्टी ने हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी है. उन्होंने लोकसभा सांसद रहते हुए संसद में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए लोगों से उसका वीडियो देखने की अपील की. ममता के मुताबिक, उस दौरान उनके और उनके सहयोगियों के साथ सदन के भीतर मारपीट की गई थी.

#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "It is a bad bill. Nobody can say up to 2051 whether they will even survive until that time. We fought the most for Nari Shakti. Do you remember when we were assaulted inside the Lok Sabha? Pull out that footage from when I was an MP! The Women's Reservation Bill was already passed." — ANI (@ANI) November 28, 2026

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है. ऐसे में महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने की जरूरत पर उन्होंने सवाल उठाया.

30 नवंबर से संसद में परिसीमन पर नजर

लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से प्रस्तावित है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. दोनों सदनों की बैठकें 3 दिसंबर तक चलेंगी. सरकार ने अभी तक पूरे विधायी एजेंडे की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा तेज है.

नए प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके साथ ही महिला आरक्षण लागू करने की व्यवस्था और परिसीमन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है.

दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौती

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी है. इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट पक्ष में होने चाहिए.

रिपोर्टों के मुताबिक, मौजूदा रिक्तियों और निलंबन की स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष को छोड़कर 538 सदस्य मतदान के पात्र हो सकते हैं. यदि सभी सदस्य मतदान करते हैं तो विधेयक पारित कराने के लिए 359 वोटों की जरूरत होगी. इसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत की शर्त भी पूरी करनी होगी.

डीएमके और शरद पवार की पार्टी के रुख से बदले समीकरण

परिसीमन के नए प्रस्ताव पर डीएमके और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) की ओर से समर्थन के संकेत मिले हैं. इससे सरकार की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अभी अंतिम वोटों की संख्या तय नहीं है. सांसदों की उपस्थिति, मतदान से दूरी और अलग-अलग दलों के अंतिम फैसले नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं.

परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करने और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा करने की प्रक्रिया होती है. इसी कारण यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है. खासकर दक्षिण भारतीय राज्य जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से अपने संसदीय प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताते रहे हैं.

केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की बात करता है. इसके बावजूद विपक्षी दलों का सवाल है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा सीटों के आधार पर लागू करने के बजाय परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है.

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