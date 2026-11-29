क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत की पहली पारी 246 रनों पर समाप्त हो गई है. यह हेगली ओवल मैदान पर टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है. ध्रुव जुरेल ने 88 रन की पारी खेल अकेले दम पर न्यूजीलैंड को बहुत विशाल बढ़त लेने से रोका. हालांकि कीवी टीम के पास अब भी 110 रनों की बढ़त है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर समाप्त हुई थी.

भारतीय टीम की शुरुआत ही बहुत खराब रही थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए थे. उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 116 के स्कोर तक विकेट खो दिए थे. केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल, इन तीनों बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए. राहुल ने 25 रन, पडिक्कल ने 21 रन और गिल ने 17 रनों का योगदान दिया.

आखिरी 4 विकेट ने जोड़े 130 रन

दूसरे दिन की आखिरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. उस समय टीम इंडिया ने 116 के स्कोर पर अपना छठा विकेट खोया था. उसके बाद आखिरी 4 विकेट ने भारत के लिए कुल मिलाकर 130 रन जोड़े. पुछल्ले बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की लाज बचाने का काम किया है.

अंशुल कंबोज खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन आकाशदीप ने 52 गेंदों में 26 रन बनाए और ध्रुव जुरेल संग मिलकर 46 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. उसके बाद गुरनूर बराड़ ने जुरेल के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए 64 रन जोड़े. गुरनूर 10 रन बनाकर आउट हो गए.

दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

ध्रुव जुरेल ने इस मैच में नंबर-7 पर बैटिंग करते हुए 88 रन की पारी खेली है. यह न्यूजीलैंड में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उनसे बड़ा स्कोर केवल अजिंक्य रहाणे के नाम है. रहाणे ने साल 2014 में वेलिंगटन में खेलते हुए 118 रन की पारी खेली थी.

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