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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजर्मन शख्स ने बोली फर्राटेदार हिंदी और भोजपुरी- वायरल हो रहा वीडियो

जर्मन शख्स ने बोली फर्राटेदार हिंदी और भोजपुरी- वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स यूरोप की सड़कों पर खड़ा है और उसका सामना एक भारतीय महिला से हो जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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अक्सर आपने जर्मनी या यूरोप के लोगों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देखा होगा. लेकिन कैसा हो कि कोई जर्मनी का शख्स फर्राटेदार हिंदी और भोजपुरी बोलने लग जाए? ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक यूरोप की सड़कों पर खड़ा ऐसी हिंदी बोल रहा है कि सुनने के बाद आपका हंसते हंसते पेट दर्द होने लग जाएगा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अब मजेदार कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.

जर्मन शख्स ने बोली फर्राटेदार हिंदी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स यूरोप की सड़कों पर खड़ा है और उसका सामना एक भारतीय महिला से हो जाता है. भारतीय महिला को देखते ही वो रुकता है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है. बातचीत में जर्मनी का ये शख्स अपनी हिंदी से वहां खड़े लोगों को प्रभावित कर देता है. महिला उससे पूछती है कि आप कितनी बार भारत गए हो तो वो हिंदी में कहता है कि मां कसम मैं 150 बार भारत गया हूं.

 
 
 
 
 
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भोजपुरी में भी की बात, हैरान रह गए लोग

इसके बाद महिला उससे पूछती है कि आपको भारत कैसे लगता है तो वो कहता है कि मुझे भारत बहुत प्यारा लगता है और मैं वहीं से प्रभावित होकर शाकाहारी हूं. भारत काफी अच्छा देश है. इसके बाद वो अपनी अगली बात जब भोजपुरी में कहता है तो महिला की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है और वो बस मुंह खोलकर शख्स से कहती है कि आपको भोजपुरी और मराठी भी आती है. क्या बात है. इसके बाद वहां खड़े सभी लोग हंस पड़ते हैं.  वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो को  why_simplified नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है, हिंदी का जोर सभी पर चल ही जाता है. एक और यूजर ने लिखा...हिंदी इतनी प्यारी भाषा है कि हर कोई इसे बोलना चाहता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंग्लिश हिंदी भोजपुरी सभी भाषाएं प्यारी हैं, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 06:10 PM (IST)
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