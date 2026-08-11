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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरणथंभौर का सांस रोक देने वाला नजारा, पर्यटकों के एक दम नजदीक पहुंचा टाइगर

रणथंभौर का सांस रोक देने वाला नजारा, पर्यटकों के एक दम नजदीक पहुंचा टाइगर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने आए पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है. हर ओर केवल जिप्सी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 03:24 PM (IST)
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टाइगर, एक ऐसा जानवर जो जंगल पर राज करता है. जिससे भिड़ने से पहले शेर भी कई बार सोचता है. सोचिए अगर वो आपके बेहद करीब आ जाए और दूरी केवल एक पंजा मारने की हो तो आपको कैसा लगेगा. जी हां, सोशल मीडिया पर रणथंभौर नेशनल पार्क का एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें टाइगर सफारी का मजा लेने आए पर्यटकों के लिए यह पल तब सजा बन गया जब टाइगर उनके एक दम करीब आ गया और पर्यटकों की सांसे रुक गईं. वीडियो देखकर आपकी भी सांसे ऊपर नीचे होने लगेंगी.

पर्यटकों के एक दम नजदीक पहुंचा टाइगर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने आए पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है. हर ओर केवल जिप्सी है और उसमें पर्यटक टाइगर के आने का इंतजार कर रहे हैं. तभी अचानक एक दहाड़ होती है और टाइगर किसी राजा की तरह शाही अंदाज में चलते हुए पर्यटकों के सामने आता है. टाइगर का AURA और अंदाज देख सभी पर्यटक हैरान रह जाते हैं. हालांकि टाइगर लगातार जिप्सियों की ओर बढ़ता है और काफी सारी गाड़ियां होने की वजह से जिप्सी पीछे नहीं जा पाती है. इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सभी पर्यटकों की सांसे एक बार के लिए थम सी जाती है.

 
 
 
 
 
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लोगों की थम गई सांसे, नहीं हुई कोई अनहोनी

वीडियो में एक जिप्सी रणथंभौर में बने एक किले की दीवार से एक दम सटकर खड़ी होती है और इत्तेफाकन टाइगर जिप्सी की ओर बढ़ते हुए उसी दीवार पर चढ़ जाता है. अब टाइगर और पर्यटकों में दूरी केवल इतनी सी है कि टाइगर एक पंजा मारकर किसी भी पर्यटक को घायल कर सकता है. लेकिन सभी को अलर्ट रहने और मूवमेंट ना करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद टाइगर वहां थोड़ी देर रुकता है और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाय वहां से निकल जाता है.

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यूजर्स बोले, गलती खुद करते हैं और नाम टाइगर का ले लेते हैं

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे chalojungle नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...टाइगर का मूड नहीं था, वरना आज तो अनहोनी हो जाती. एक और यूजर ने लिखा...जीरो सिविक सेंस है ये, इतना जाम लगाने की जरूरत क्या थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों की वजह से ही हादसे होते हैं फिर नाम टाइगर का लिया जाता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 03:24 PM (IST)
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