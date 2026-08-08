दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन
वायरल हो रही इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे पार्क या लॉन में मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश का लुत्फ उठाने के लिए तीन लड़कियां पूरी तरह भीगी हुई मैदान में उतरती हैं.
दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है. मानसून की इस फुहार ने जहां लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं युवाओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी बिखेर दी है. इसी खुशनुमा मौसम के बीच सोशल मीडिया पर लड़कियों के एक ग्रुप का वीडियो जमकर गदर मचा रहा है. इस वायरल वीडियो में तीन लड़कियां तेज बारिश में भीगते हुए बॉलीवुड के मशहूर गाने 'जूबी डूबी' पर अपने कातिलाना डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं. इनका यह बिंदास और मस्तमौला अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
बारिश में झूमकर किया थिरकने वाला डांस
वायरल हो रही इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे पार्क या लॉन में मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश का लुत्फ उठाने के लिए तीन लड़कियां पूरी तरह भीगी हुई मैदान में उतरती हैं. जैसे ही आमिर खान और करीना कपूर का सुपरहिट गाना 'जूबी डूबी' बजता है, तीनों लड़कियां अपने पूरे जोश और मस्ती के साथ थिरकना शुरू कर देती हैं. तीनों के चेहरे की मुस्कान और डांस स्टेप्स में दिख रही एनर्जी किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है.
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सोशल मीडिया पर छाया 'जूबी डूबी' का खुमार
भीगे कपड़ों में बिना किसी झिझक के बेफिक्र होकर नाचती इन हसीनाओं का तालमेल भी कमाल का लग रहा है. जिस तरह से वे गाने के एक-एक बोल पर एक्सप्रेशंस दे रही हैं, उसने इंटरनेट की जनता को अपना दीवाना बना दिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं. बारिश के सुहाने मौसम में इन लड़कियों की यह मस्त अदाएं दर्शकों का दिन बना रही हैं और वीडियो देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा है.
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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल
यह वायरल डांस वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग लड़कियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."वाह! असली जिंदगी तो यही लोग जी रहे हैं, बारिश का मजा तो ऐसे ही लिया जाता है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."इनका डांस और एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि देखकर अपना भी मन भीगने और नाचने का करने लगा." तीसरे यूजर ने लिखा...."दिल्ली की बारिश और बॉलीवुड का ये आइकॉनिक गाना, कांबिनेशन एकदम परफेक्ट है."
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