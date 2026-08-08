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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन

दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन

वायरल हो रही इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे पार्क या लॉन में मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश का लुत्फ उठाने के लिए तीन लड़कियां पूरी तरह भीगी हुई मैदान में उतरती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Aug 2026 05:46 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों झमाझम बारिश का दौर जारी है. मानसून की इस फुहार ने जहां लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं युवाओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी बिखेर दी है. इसी खुशनुमा मौसम के बीच सोशल मीडिया पर लड़कियों के एक ग्रुप का वीडियो जमकर गदर मचा रहा है. इस वायरल वीडियो में तीन लड़कियां तेज बारिश में भीगते हुए बॉलीवुड के मशहूर गाने 'जूबी डूबी' पर अपने कातिलाना डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं. इनका यह बिंदास और मस्तमौला अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

बारिश में झूमकर किया थिरकने वाला डांस

वायरल हो रही इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक हरे-भरे पार्क या लॉन में मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश का लुत्फ उठाने के लिए तीन लड़कियां पूरी तरह भीगी हुई मैदान में उतरती हैं. जैसे ही आमिर खान और करीना कपूर का सुपरहिट गाना 'जूबी डूबी' बजता है, तीनों लड़कियां अपने पूरे जोश और मस्ती के साथ थिरकना शुरू कर देती हैं. तीनों के चेहरे की मुस्कान और डांस स्टेप्स में दिख रही एनर्जी किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर छाया 'जूबी डूबी' का खुमार

भीगे कपड़ों में बिना किसी झिझक के बेफिक्र होकर नाचती इन हसीनाओं का तालमेल भी कमाल का लग रहा है. जिस तरह से वे गाने के एक-एक बोल पर एक्सप्रेशंस दे रही हैं, उसने इंटरनेट की जनता को अपना दीवाना बना दिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं. बारिश के सुहाने मौसम में इन लड़कियों की यह मस्त अदाएं दर्शकों का दिन बना रही हैं और वीडियो देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा है.

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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

यह वायरल डांस वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग लड़कियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."वाह! असली जिंदगी तो यही लोग जी रहे हैं, बारिश का मजा तो ऐसे ही लिया जाता है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."इनका डांस और एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि देखकर अपना भी मन भीगने और नाचने का करने लगा." तीसरे यूजर ने लिखा...."दिल्ली की बारिश और बॉलीवुड का ये आइकॉनिक गाना, कांबिनेशन एकदम परफेक्ट है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 05:46 PM (IST)
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