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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शेर ने पहली बार खाया वेज, रिएक्शन देख लोटपोट हो जाएंगे आप

Video: शेर ने पहली बार खाया वेज, रिएक्शन देख लोटपोट हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शेर दिखाया गया है. शेर दिखने में काफी खूंखार लग रहा है. लेकिन अगले ही पल वो जो करता है उसे देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 02:44 PM (IST)
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शेर को जंगल का राजा कहा जाता है. वो राजा इसलिए है क्योंकि जंगल का कितना ही ताकवर जानवर हो, शेर के सामने हमेशा झुक कर ही चलता है. शेर खूंखार होता है और मांस खाता है. लेकिन कैसा हो कि कोई शेर पहली बार वेज खाए और खाते ही उसका रिएक्शन ऐसा हो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाए. इंटरनेट पर हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शेर पहली बार पत्तेदार खाना खाता दिखाई दे रहा है जिसके बाद शेर ने जो रिएक्शन दिया वो ऐसा था कि लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

शेर ने पहली बार खाया वेज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शेर दिखाया गया है. शेर दिखने में काफी खूंखार लग रहा है और पहली बार देखने में लगता है कि अभी किसी शिकार को दबोचेगा और खा जाएगा. लेकिन जैसे ही कैमरा उसके पैरों पर जाता है तो दिखता है कि उसने पंजों में एक पत्तेदार सब्जी दबाई हुई है जिसे वो खाने की फिराक में है. शायद शेर को पता नहीं है कि वो खाना उसके लिए नहीं बना है और उसे खाते ही वक्त जज्बात और हालात सब बदल जाएंगे. अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही शेर ने पत्तेदार सब्जी खाई वैसे ही उसका जो रिएक्शन निकलकर आया उसने सभी को हंसा दिया.

 
 
 
 
 
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रिएक्शन ने सभी को कर दिया लोटपोट

जैसे ही शेर ने पत्तेदार सब्जी खाई उसने उसे ऐसे थूक दिया मानों जहर खा लिया हो. इतना ही नहीं, उसने थूककर ऐसा मुंह बनाया जैसे एक छोटे बच्चे को नींबू चटा दिया जाता है और वो रिएक्शन देता है. शेर की ये प्यारी सी हरकत किसी ने कैमरे में कैद कर ली. अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, अब पता लगा ये घांस फूस क्यों नहीं खाते

वीडियो को nvu_india नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरे राजा को सब्जी किसने दी भाई. एक और यूजर ने लिखा...शेर कभी घांस फूस क्यों नहीं खाता ये आज समझ आया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारा शेर, प्रैंक हो गया राजा जी के साथ तो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 02:44 PM (IST)
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