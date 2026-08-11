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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले पिता मरे फिर मां और अब खुद को ट्यूमर, नौजवान की कहानी सुन आ जाएंगे आंसू

पहले पिता मरे फिर मां और अब खुद को ट्यूमर, नौजवान की कहानी सुन आ जाएंगे आंसू

Viral Emotional Story: वीडियो में आगे लड़का सारी उम्मीदें हारता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि फिलहाल वो खुद भी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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सय्यद हामिद का वो शेर तो आपको याद होगा. " एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे" हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा शख्स अपनी जिंदगी के गम बता रहा है. वीडियो देखकर आप कितने ही गम में हों, आपको अपने सारे गम कम लगेंगे. इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं.

मां बहन और पिता सब को खो चुका है शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जवान लड़का अपना दुख बताता दिखाई दे रहा है. लड़के ने अपनी जिंदगी की दुखभरी कहानी लोगों के साथ शेयर की है जिसमें वो कह रहा है कि उसने अपनी मां, पिता और बहन को खो दिया है और अब वो अकेला रहता है. भगवान ने मुझे ही सारे गम देने के लिए चुना है. इसके बाद वो जिस बात का खुलासा करता है वो बेहद चौंकाने वाला है.

 
 
 
 
 
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खुद भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है

वीडियो में आगे लड़का सारी उम्मीदें हारता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि फिलहाल वो खुद भी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है. यानी एक ओर तो उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया है और दूसरी ओर उसे खुद भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है. उसकी कहानी सुन सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए हैं. वीडियो में लड़का अपनी दवाएं भी दिखाता है और कहता है कि ये दवाएं मुझे इसलिए खानी पड़ रही है ताकी मैं जिंदा रह सकूं.

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यूजर्स बोले, हमें पता दो मदद पहुंचाएंगे

अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग लड़के के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तुम हिम्मत ना हारो, हमें अपना पता दो, हम आपकी मदद करेंगे. एक और यूजर ने लिखा...हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, ऊपर वाला तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बहुत टूटा हुआ है इसकी आवाज से लग रहा है, प्लीज कोई इसकी मदद के लिए पहुंचो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 03:57 PM (IST)
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