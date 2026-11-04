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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल

डिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल

वीडियो में दिखता है कि एक गैस सिलेंडर वाला जैसे ही लीकेज चेक करने के लिए सील खोलता है वैसे ही सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ जलने लगता है. वीडियो लोगों को काफी डरा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 04:03 PM (IST)
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दिवाली का त्यौहार है, लोग घरों के बाहर रोशनी के लिए दीए और लाइटें जला रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यही दिया एक घर के लिए तब खतरा बन गया जब उसकी लो को एक गैस सिलेंडर से लीकेज होती गैस ने पकड़ लिया. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में जब सिलेंडर डिलीवरी वाला सिलेंडर देने घर आया तो वह सिलेंडर के लीकेज को सील खोलकर चेक करने लगा, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

डिलीवर करने आए सिलेंडर में लगी आग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सिलेंडर डिलीवर करने वाला घर के बाहर खड़ा है. दरवाजा खुलता है और गैस वाला सिलेंडर की सील को खोलकर उसका लीकेज चेक करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर जल रहे दीए की लो सिलेंडर की लीकेज गैस को पकड़ लेती है और सिलेंडक एक जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह से जल उठता है. आग लगती देख गैस वाले के भी होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत सिलेंडर को खुद से दूर कर साइड हो जाता है.

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गैस वाले ने दिखाई बहादुरी

इतने में मकान मालिक घर के अंदर से पानी भरकर लाता है और गैस वाले को दे देता है. लेकिन सिलेंडर पर पानी का कोई असर नहीं होता और वह उसी तेजी के साथ जलता रहता है. सिलेंडर में धमाका होने पर जान माल का नुकसान न हो इसलिए मकान मालिक और गैस वाला दोनों सिलेंडर को दरवाजे से दूर कर देते हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है लेकिन वीडियो ने यूजर्स को बुरी तरह से डरा दिया है.

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यूजर्स बोले, गैस वाला सच में बहादुर निकला

वीडियो को @KESAREEBISHNOI नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितनी खतरनाक घटना थी, इसने तो मेरा दिल दहला दिया. एक और यूजर ने लिखा...दीए जलाते वक्त सावधान रहें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गैस वाला बहादुर निकला भाई. गजब की हिम्मत दिखाई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 04:03 PM (IST)
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