ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग1 लाख से ज्यादा बोतलों का ढेर, लद्दाख में लोगों की लापरवाही ने घोंटा दम

1 लाख से ज्यादा बोतलों का ढेर, लद्दाख में लोगों की लापरवाही ने घोंटा दम

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मोटो व्लॉगर लद्दाख की वादियों में जाते हुए एक मंदिर पर रुका था. इस मंदिर में आने जाने वाले लोग पानी चढ़ाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लद्दाख की वादियों में पानी की बोतलों का इतना ढेर जमा हो गया है कि इसे देखकर वहां घूमने गए एक पर्यटक को वहां आने वाले लोगों से अपील करनी पड़ी. दरअसल, यहां एक मंदिर बना है और इस मंदिर में पानी चढ़ाने की परंपरा है. लेकिन लोग पानी चढ़ाने के साथ साथ यहां पानी की बोतलें भी फेंक जाते हैं जो लद्दाख के पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है. वीडियो देखने के बाद आपको भी लद्दाख की खूबसूरत वादियों की चिंता होने लगेगी.

लद्दाख की वादियों में लगा पानी की बोतलों का ढेर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मोटो व्लॉगर लद्दाख की वादियों में जाते हुए एक मंदिर पर रुका था. इस मंदिर में आने जाने वाले लोग पानी चढ़ाते हैं. लेकिन पानी चढ़ाने के साथ साथ लोगों ने पानी की बोतलों को भी मंदिर के पास ही फेंकना शुरू कर दिया है जिससे वहां लाखों बोतलों का ढेर लग गया है. वहां बोतलों के ढेर को देख इस व्लॉगर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहां आने जाने वाले लोगों को सलाह दे डाली. व्लॉगर ने कहा कि मंदिर में आने वाले लोग बेशक पानी चढ़ाएं लेकिन खाली बोतलें अपने साथ ले जाएं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
डिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल
डिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: जामा मस्जिद पहुंच हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगी विदेशी महिला, फिर इसके बाद...
जामा मस्जिद पहुंच हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगी विदेशी महिला, फिर इसके बाद...
ट्रेंडिंग
कंपनी ने कर्मचारियों की डेस्क पर रखा ऐसा दिवाली तोहफा, देखकर फटी रह गई आंखें
कंपनी ने कर्मचारियों की डेस्क पर रखा ऐसा दिवाली तोहफा, देखकर फटी रह गई आंखें
ट्रेंडिंग
धूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा
धूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा

यहां क्यों चढ़ाया जाता है पानी

व्लॉगर ने एक ड्राइवर का हवाला देते हुए कहा कि मैंने एक ड्राइवर को देखा, उसने गाड़ी रोककर मंदिर में पानी चढ़ाया और समझदारी के साथ खाली बोतल को वह अपने साथ ले गया. आपको बता दें कि लद्दाख में एक पर्यटक की प्यास की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां लोगों ने उसका मंदिर बना दिया और उसकी आत्मा को शांति मिले और अब कोई प्यास से नहीं मरे इसलिए लोग वहां पानी चढ़ाने लगे. व्लॉगर का कहना है कि आप पानी चढ़ाएं, लेकिन बोतलें अपने साथ ले जाएं.

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, पढ़े लिखे लोगों का यह सिविक सेंस है

वीडियो को  mkkrides नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिल्ली एनसीआर वालों की हरकत होगी जरूर. एक और यूजर ने लिखा...ये है पढ़े लिखे लोगों का सिविक सेंस. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे क्लीन करवा दो, हम सब मिलकर पैसा देंगे.

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
डिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल
डिलीवरी के दौरान सिलेंडर ने दीयों से पकड़ी आग, धमाके का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: जामा मस्जिद पहुंच हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगी विदेशी महिला, फिर इसके बाद...
जामा मस्जिद पहुंच हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगी विदेशी महिला, फिर इसके बाद...
ट्रेंडिंग
कंपनी ने कर्मचारियों की डेस्क पर रखा ऐसा दिवाली तोहफा, देखकर फटी रह गई आंखें
कंपनी ने कर्मचारियों की डेस्क पर रखा ऐसा दिवाली तोहफा, देखकर फटी रह गई आंखें
ट्रेंडिंग
धूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा
धूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget