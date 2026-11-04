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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndia Pakistan Boxing Viral Video: भारतीय बॉक्सर ने स्टेज पर पाकिस्तानी को मारा थप्पड़, वीडियो हो रहा वायरल

India Pakistan Boxing Viral Video: भारतीय बॉक्सर ने स्टेज पर पाकिस्तानी को मारा थप्पड़, वीडियो हो रहा वायरल

नवंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान बॉक्सिंग मुकाबले से पहले दुबई में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. स्टेज पर मौजूद बॉक्सरों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियो इंटरनेट पर छा गया?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 08:12 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों को लेकर अक्सर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिलता है. इस बार भी दुबई में होने वाली बॉक्सिंग फाइट से पहले कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही स्टेज पर विवाद हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भारतीय इन्फ्लुएंसर और बॉक्सर मनीष शर्मा पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

फेस-ऑफ के दौरान बढ़ा दोनों बॉक्सरों का विवाद

यह पूरा मामला दुबई में आयोजित फ्यूरी बाय द सी-MUKA बॉक्सिंग  इवेंट का बताया जा रहा है. यहां भारतीय इन्फ्लुएंसर-बॉक्सर मनीष शर्मा, जिन्हें  हाफ इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है, अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी रहीम परदेसी के साथ फेस-ऑफ के लिए स्टेज पर पहुंचे थे. दोनों को 6 नवंबर को दुबई के निक्की बीच पर बॉक्सिंग मुकाबले में आमने-सामने होना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान रहीम ने कथित तौर पर मनीष को अपनी बातों और इशारों से उकसाया. देखते ही देखते दोनों के बीच माहौल गर्म हो गया और मनीष ने रहीम को स्टेज पर ही थप्पड़ मार दिया. यह सब वहां मौजूद लोगों के सामने हुआ.

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सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत संभाला मामला

वीडियो में देखा जा सकता है कि थप्पड़ पड़ने के बाद दोनों बॉक्सर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं. आसपास मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ जाते हैं. उन्होंने दोनों को अलग किया, ताकि विवाद और न बढ़े. कार्यक्रम में मौजूद सुरक्षा टीम की वजह से मामला वहीं संभल गया. दरअसल, यह कार्यक्रम आने वाली फाइट के प्रचार के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन आमने-सामने की इस मुलाकात ने मुकाबले से पहले ही सुर्खियां बटोर लीं. अब 6 नवंबर को होने वाली फाइट को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

वायरल वीडियो पर यूजर्स दे रहे मजेदार प्रतिक्रियाएं

मनीष शर्मा और रहीम परदेसी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग मनीष के इस कदम को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे मुकाबले से पहले का ड्रामा बता रहे हैं. वहीं कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में इसे सर्जिकल स्ट्राइक तक कह दिया. कुछ यूजर्स का कहना है कि असली जवाब तो अब 6 नवंबर को रिंग में मिलेगा. फिलहाल इस वीडियो ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 08:12 PM (IST)
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