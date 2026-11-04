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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफर्स्ट एसी से उड़ाए महिला के ढाई लाख के गहने, रोते रोते हुआ बुरा हाल

फर्स्ट एसी से उड़ाए महिला के ढाई लाख के गहने, रोते रोते हुआ बुरा हाल

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता रेलवे की ढुलमुल सुरक्षा व्यवस्था पर अपना गुस्सा और दर्द बयां करती नजर आ रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 09:25 PM (IST)
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भारतीय रेलवे के सबसे महंगे और सुरक्षित माने जाने वाले 'फर्स्ट एसी' (First AC) कोच में एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है. ट्रेन नंबर 15726 (सिलचर - ओखा एक्सप्रेस) के फर्स्ट एसी कूपे (Coupe) में सफर कर रही एक महिला यात्री के साथ लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बड़ी चोरी की वारदात हो गई. पीड़िता के मुताबिक, चोरों ने उनके कूपे से 2.5 लाख रुपये के सोने के जेवरात और 25,000 रुपये नकद पार कर दिए.

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता रेलवे की ढुलमुल सुरक्षा व्यवस्था पर अपना गुस्सा और दर्द बयां करती नजर आ रही हैं.

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"4 बार अलार्म चैन खींची, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया!"

पीड़ित महिला ने वीडियो में रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें चोरी का अहसास हुआ, उन्होंने ट्रेन रोकने और सहायता के लिए 4 बार इमरजेंसी अलार्म चैन खींची.

लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बार चैन खींचने के बावजूद न तो कोई आरपीएफ (RPF) का जवान मौके पर पहुंचा और न ही किसी रेलवे स्टाफ ने उनकी मदद की. ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती रही और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई.

'जब 1st AC में ही पैसेंजर सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी किसकी?'

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. फर्स्ट एसी का किराया सबसे ज्यादा होता है और यात्रियों को उम्मीद होती है कि यहां प्राइवेसी के साथ-साथ पुख्ता सुरक्षा मिलेगी. लेकिन इस वारदात ने यह साबित कर दिया है कि वीआईपी कोच भी अब चोरों की पहुंच से दूर नहीं हैं.

घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि रात के समय ट्रेन और स्टेशनों पर गश्त करने वाली सुरक्षा टीमें उस वक्त कहां थीं?

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सोशल मीडिया पर भड़के लोग: 'रेलवे का VIP डब्बा भी राम भरोसे!'

वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स रेलवे की व्यवस्था और आरपीएफ की कार्यशैली पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं...

"जब फर्स्ट एसी कूपे में यात्रा करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो स्लीपर और जनरल क्लास के यात्रियों का क्या हाल होता होगा?"*
"4 बार चैन खींचने के बाद भी आरपीएफ का न आना सीधे तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक है."
"रेलवे किराया बढ़ा रहा है, लेकिन यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा आज भी शून्य है!"

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 09:25 PM (IST)
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