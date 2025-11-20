हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैं ससुराल नहीं जाऊंगी! गाने पर रील बनाते हुए लड़की पर गिरी खौलती हुई मैगी- वीडियो वायरल

मैं ससुराल नहीं जाऊंगी! गाने पर रील बनाते हुए लड़की पर गिरी खौलती हुई मैगी- वीडियो वायरल

वीडियो में एक लड़की किचन में कैमरा टिका कर “मुझे ससुराल नहीं जाना” गाने पर उछल-कूद कर रही है. सामने काउंटर, पीछे बर्तन, और गैस पर उबलती हुई गर्मा-गर्म मैगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Nov 2025 07:05 AM (IST)
सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ ने किचन को भी मिनी स्टूडियो बना दिया है और रील बनाते-बनाते लोग ऐसे स्टंट कर रहे हैं जिन्हें देखकर गैस सिलेंडर भी अपना प्रेशर कम कर ले. इसी बीच एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने किचन में मैगी उबालते हुए ऐसी रील बनाने की कोशिश की कि मैगी नहीं, उसका पूरा वीडियो ही उड़कर चर्चा में आ गया.

किचन को दीदी ने बनाया स्टूडियो फिर हो गया कांड

वीडियो में एक लड़की किचन में कैमरा टिका कर “मुझे ससुराल नहीं जाना” गाने पर उछल-कूद कर रही है. सामने काउंटर, पीछे बर्तन, और गैस पर उबलती हुई गर्मा-गर्म मैगी. यानी पूरा माहौल एकदम “किचन-डांस रियलिटी शो” जैसा तैयार है. लड़की जैसे-जैसे बीट पकड़ती है, उसके मूवमेंट भी तेज होते जाते हैं. उधर पीछे मैगी अपने दो मिनट का टाइम पूरा करने ही वाली थी कि तभी लड़की एक जोरदार जंप में पीछे की तरफ जाती है और उसका हाथ सीधे गैस पर रखी गरम मैगी से टकरा जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Shakya (@nehashakya706)

उछलकर गिरी गर्मा गर्म मैगी!

बस फिर क्या… गर्मा-गर्म मैगी हवा में ऐसे उछलती है जैसे किसी ने स्लो-मोशन ऑन कर दिया हो. लड़की वक्त रहते साइड हो जाती है वरना वो मैगी को नहीं बल्कि मैगी उसे खा लेती! पूरा का पूरा बर्तन खाली होकर जमीन पर गिर जाता है और लड़की का चेहरा ऐसा बनता है मानो उसने ही अपने ससुराल वालों के सामने गड़बड़ कर दी हो. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यही हरकत रही तो दीदी कभी ससुराल नहीं जा पाओगी.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, इन हरकतों के साथ तो कतई ससुराल मत जाना

वीडियो को nehashakya706 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर यही हरकतें करनी है तो मत जाना बहन. एक और यूजर ने लिखा...इन हरकतों की वजह से घर वाले जबरन ससुराल न भेज दें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे दीदी, अभी तो कांड हो जाता.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 20 Nov 2025 07:05 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
क्रिकेट
Ashes 2025-26: 1,2,3,4,5,6,7, नहीं लगातार इतने सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड ने चखा था जीत का स्वाद
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
