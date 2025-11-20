मैं ससुराल नहीं जाऊंगी! गाने पर रील बनाते हुए लड़की पर गिरी खौलती हुई मैगी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ ने किचन को भी मिनी स्टूडियो बना दिया है और रील बनाते-बनाते लोग ऐसे स्टंट कर रहे हैं जिन्हें देखकर गैस सिलेंडर भी अपना प्रेशर कम कर ले. इसी बीच एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने किचन में मैगी उबालते हुए ऐसी रील बनाने की कोशिश की कि मैगी नहीं, उसका पूरा वीडियो ही उड़कर चर्चा में आ गया.

किचन को दीदी ने बनाया स्टूडियो फिर हो गया कांड

वीडियो में एक लड़की किचन में कैमरा टिका कर “मुझे ससुराल नहीं जाना” गाने पर उछल-कूद कर रही है. सामने काउंटर, पीछे बर्तन, और गैस पर उबलती हुई गर्मा-गर्म मैगी. यानी पूरा माहौल एकदम “किचन-डांस रियलिटी शो” जैसा तैयार है. लड़की जैसे-जैसे बीट पकड़ती है, उसके मूवमेंट भी तेज होते जाते हैं. उधर पीछे मैगी अपने दो मिनट का टाइम पूरा करने ही वाली थी कि तभी लड़की एक जोरदार जंप में पीछे की तरफ जाती है और उसका हाथ सीधे गैस पर रखी गरम मैगी से टकरा जाता है.

उछलकर गिरी गर्मा गर्म मैगी!

बस फिर क्या… गर्मा-गर्म मैगी हवा में ऐसे उछलती है जैसे किसी ने स्लो-मोशन ऑन कर दिया हो. लड़की वक्त रहते साइड हो जाती है वरना वो मैगी को नहीं बल्कि मैगी उसे खा लेती! पूरा का पूरा बर्तन खाली होकर जमीन पर गिर जाता है और लड़की का चेहरा ऐसा बनता है मानो उसने ही अपने ससुराल वालों के सामने गड़बड़ कर दी हो. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यही हरकत रही तो दीदी कभी ससुराल नहीं जा पाओगी.

यूजर्स बोले, इन हरकतों के साथ तो कतई ससुराल मत जाना

वीडियो को nehashakya706 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर यही हरकतें करनी है तो मत जाना बहन. एक और यूजर ने लिखा...इन हरकतों की वजह से घर वाले जबरन ससुराल न भेज दें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे दीदी, अभी तो कांड हो जाता.

