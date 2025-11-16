हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दुल्हन की नजर उतार रहा था दूल्हा तभी हो गया जोरदार कांड! लड़की पर चढ़ गई भीड़ और फिर...वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक देहात की शादी का मंजर दिखाया गया है जिसमें स्टेज पर दुल्हन का इंतजार कर रहा दूल्हा अचानक अपनी होने वाली बीवी को देखकर उसे लेने आ जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Nov 2025 03:14 PM (IST)
शादियों की सीजन शुरू हो चुका है और अब इनके रूझानों ने भी सोशल मीडिया को सराबोर कर दिया है. कभी दूल्हा डांस करते हुए गिर पड़ता है तो कभी दुल्हन के डांस से पूरे घरातियों को शर्मिंदा होना पड़ता है. लेकिन अब जो वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है उसने यूजर्स को पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर दिया है. इसमें ना दूल्हे का डांस है और ना ही दुल्हन की बैगरतों वाली हरकत. लेकिन फिर भी यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को गुदगुदाने की वजह बना हुआ है.

शादी में दुल्हन की नजर उतारने लगा दूल्हा!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक देहात की शादी का मंजर दिखाया गया है जिसमें स्टेज पर दुल्हन का इंतजार कर रहा दूल्हा अचानक अपनी होने वाली बीवी को देखकर उसे लेने आ जाता है. दुल्हन के साथ उसके घर वाले हैं और सबकुछ सही चल रहा होता है. तभी दूल्हे को दुल्हन की नजर उतारने की सूझती है और वो हाथों में पैसों की गड्डी लेकर दुल्हन की नजर उतारने लगता है. लेकिन जैसे ही वो नजर उतारकर पैसे हवा में उछालता है वैसे ही कांड हो जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by chaurasiya chhotu (@chaurasiyaji4289)

पैसे लुटाते वक्त दुल्हन के साथ हो गया कांड

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही दूल्हा नजर उतारकर पैसे हवा में उछालता है आसपास खड़े बच्चे जो अभी तक दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे, सबकुछ भूलकर पैसे लूटने में लग जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैसे लूटते हुए बच्चे दुल्हन पर आ गिरते हैं जिससे दुल्हन बेचारी गिरने से बाल बाल बचती है और उसका भाई संभालने के लिए दौड़ता है. इसके बाद दुल्हन का भाई दूल्हे को कुछ कहता है और माहौल शांत कराता है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को chaurasiyaji4289 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पैसा ही सबकुछ है, तुम कितने महत्वपूर्ण हो ये फर्क नहीं पड़ता. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे भी जानते हैं कि पैसे से क्या हो सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पैसे स्टेज पर लुटाने थे भाई.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

Published at : 16 Nov 2025 03:14 PM (IST)
Indian Wedding TRENDING VIRAL VIDEO
प्राइवेसी पॉलिसी

