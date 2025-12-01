शादियों का सीजन चल रहा है और इनके रुझान आने भी अब शुरू हो गए हैं. कभी दूल्हा डांस से बवाल मच रहा है तो कभी हल्दी में आटा उछालकर सत्यानाश किया जा रहा है. कभी दुल्हन के सामने दूल्हे का पजामा उतर जा रहा है तो कभी दुल्हन अपनी हरकतों से फजीहत करा रही है. अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे. शादी के माहौल में जब जूता चुराई रस्म युद्ध में बदली तो पूरा मैरिज हॉल रूस यूक्रेन का मानों बॉर्डर बन गया.

जूते चुराई की रस्म में जमकर चले जूते!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह का नजारा दिखाया गया है. सबकुछ सही चल रहा होता है कि अचानक फ्रेम में तीन से चार लड़के एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए दिखाई पड़ते हैं. ये जंग किसी पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि दूल्हे के जूतों के लिए हो रही है जिसे छिनने में कोई भी कमी नहीं काट रहा है. ये लड़के जूता लेने के लिए इतने ज्यादा उत्साही हो जाते हैं कि रस्म कब युद्ध में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता.

View this post on Instagram A post shared by Prince Powar (@_princepowarphotography_)

मैरिज हॉल बना युद्ध का मैदान

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ते लड़ते ये लड़के एक सोफे पर जाकर गिर जाते हैं और जूते को एक दूसरे से छिनने की ऐसी कोशिश करते हैं मानों अमर होने के लिए अमृत मिल गया हो. अंत में एक लड़का जंग जीतकर इन सभी से जूता छिनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है. युद्ध छुड़ाने में लगे मेहमान भी लड़के को हैरानी से देखते रह जाते हैं और बाकी के लड़के बेचारे बस मुंह बनाकर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को Prince Powar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे लगा कि सचमुच की लड़ाई हो गई है. एक और यूजर ने लिखा...जूता देखने के बाद सारी जिज्ञासाएं शांत हो गईं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई जूते के लिए एक दूसरे को तो जूते ना मारो.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल