"पूरा फैशन मिट्टी में मिला दिया" बर्थडे गर्ल का दोस्तों ने बनाया भूत, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बर्थडे गर्ल भी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है. लेकिन जैसे ही वह मोमबत्ती बुझाने के लिए झुकती है वैसे ही दोस्तों की शरारत उसे जिंदगी भर याद रहने वाला पल दे देती है.
सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. कभी किसी की अजीब हरकत वायरल हो जाती है तो कभी दोस्तों की शरारत हंसी का तूफान ले आती है. इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें एक खूबसूरत बर्थडे गर्ल की खुशी कुछ सेकेंड में ऐसा रंग बदलती है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है. सजावट शानदार है. केक खूबसूरत है. बर्थडे गर्ल भी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है. लेकिन जैसे ही वह मोमबत्ती बुझाने के लिए झुकती है वैसे ही दोस्तों की शरारत उसे जिंदगी भर याद रहने वाला पल दे देती है.
बर्थडे गर्ल का दोस्तों ने बना दिया भूत
वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन पूरे जोश के साथ चल रहा है. बैकग्राउंड में चमचमाती सजावट है और सामने टेबल पर सजा हुआ केक रखा है. बर्थडे गर्ल मोमबत्तियां बुझाने के लिए झुकती है और तभी पीछे खड़े दोस्तों ने अचानक उसका चेहरा पूरे केक में धकेल दिया. अगले ही पल जो सीन सामने आता है वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं लगता. केक की क्रीम लड़की के पूरे चेहरे पर फैल जाती है और वह किसी डरावने भूत या फिर जोकर जैसी नजर आने लगती है.
हंसने लगी पूरी महफिल
वीडियो में सबसे मजेदार बात यह है कि पहले तो लड़की एकदम शॉक्ड नजर आती है. कुछ सेकेंड तक उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है. फिर जैसे ही उसे एहसास होता है कि दोस्तों ने उसके साथ ऐसी शरारत की है तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है. वहीं आसपास खड़े दोस्त ठहाके लगाकर हंसते नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यूजर्स बोले, केक काटने आई थी, खुद केक बन गई
यूजर्स इस वीडियो पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि बर्थडे हो तो ऐसा वरना ना हो. तो कोई कह रहा है कि दोस्तों ने तो इसे सीधा हॉरर मूवी का सीन बना दिया. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं. वहीं कुछ लोग मजाक में यह भी लिख रहे हैं कि केक काटने आई थी और खुद ही केक बन गई. वीडियो को unfunnysharma नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.
