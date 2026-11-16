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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल

उदयपुर में विदेशी यूट्यूबर से बदतमीजी, शख्स ने मांगा लिप किस, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वह शख्स यूट्यूबर के पास आकर कहता है "वन किस प्लीज, वन लिप किस (One kiss, please. One lip kiss)."

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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राजस्थान के उदयपुर को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और शाही मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की बेहद अजीबोगरीब और शर्मनाक हरकतें पूरे देश की छवि को धूमिल कर देती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक थाई-फ्रेंच मूल की विदेशी यूट्यूबर के साथ उदयपुर की सड़क पर बेहद असहज कर देने वाला वाकया पेश आया.

दरअसल, मशहूर यूट्यूबर JustKeth रात के समय उदयपुर के एक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थीं. इसी दौरान एक अनजान शख्स उनके पास आया और कैमरे के सामने ही बेहद अजीब और शर्मनाक डिमांड रख दी.

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बार-बार इनकार के बावजूद मांगता रहा 'लिप किस'

वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वह शख्स यूट्यूबर के पास आकर कहता है "वन किस प्लीज, वन लिप किस (One kiss, please. One lip kiss)." यह सुनते ही यूट्यूबर तुरंत मना कर देती हैं और साफ कर देती हैं कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.

हैरानी की बात यह है कि महिला के बार-बार मना करने के बावजूद वह शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा और लगातार किस करने की गुजारिश करता रहा. इस दौरान यूट्यूबर के चेहरे पर साफ तौर पर असहजता और घबराहट देखी जा सकती है. हालांकि, उन्होंने संयम बनाए रखा और अपनी बात पर अड़ी रहीं. जब बात नहीं बनी, तो उस शख्स ने साथ में एक फोटो खिंचवाने की बात कही, जिसके लिए यूट्यूबर ने किसी तरह हामी भर दी. जाते वक्त जब उस शख्स ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो यूट्यूबर ने हाथ मिलाने के बजाय सिर्फ 'फिस्ट बंप' देकर उसे विदा किया. इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कैप्शन लिखा "कम से कम उसने पूछा तो सही (At least he asked)."

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

50 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस वीडियो ने इंटरनेट पर महिलाओं की सुरक्षा और पब्लिक प्लेस में 'पर्सनल बाउंड्रीज' को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है...

एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "भाई, इतनी हिम्मत आती कहां से है. किसी अनजान विदेशी महिला के पास जाकर सीधे लिप किस मांगना बेहद शर्मनाक और घटिया हरकत है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "यूट्यूबर ने जिस तरह से बिना पैनिक हुए और बेहद समझदारी से इस स्थिति को संभाला, वह काबिले तारीफ है. लेकिन इस शख्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "जब किसी ने एक बार 'ना' कह दिया, तो उसका मतलब 'ना' होता है. इस तरह की हरकतें भारत घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों के मन में डर पैदा करती हैं."

यह भी पढ़ें: आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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