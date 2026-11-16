सात समंदर दूर जहाज पर कैप्टन ने की छठ पूजा, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य; वीडियो वायरल

कहते हैं इंसान दुनिया के किसी भी कोने में या गहरे समंदर के बीच ही क्यों न पहुंच जाए, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों की खुशबू कभी नहीं भूलता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद प्यारा और गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मर्चेंट नेवी (Merchant Navy) के एक कैप्टन अपने घर से हजारों मील दूर समंदर के बीचोबीच अपने जहाज पर ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाते नजर आ रहे हैं.

कैप्टन मिथिलेश कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपने जहाज से छठ महापर्व के रीति-रिवाजों के कई वीडियो शेयर किए हैं. घर-परिवार से दूर समंदर की लहरों के बीच उन्होंने अपने बाकी क्रू मेंबर्स की मदद से पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ इस चार दिवसीय महापर्व को मनाया.

नहाय-खाय से लेकर संध्या अर्घ्य तक, जहाज पर बना एकदम भक्तिमय माहौल

वायरल वीडियो में कैप्टन मिथिलेश कुमार बेहद भावुक और भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. वीडियो में उन्होंने कहा "सात समंदर दूर रहकर भी मैं अपने संस्कारों को नहीं भूला हूं." उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें इस पर्व के बारे में याद दिलाया था, जिसके बाद उन्होंने छठ पूजा के पहले दिन 'नहाय-खाय' से इस पावन व्रत की शुरुआत की.

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वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कैप्टन जहाज पर ही शुद्धता के साथ पारंपरिक प्रसाद तैयार कर रहे हैं और पूजा-अर्चना कर रहे हैं. उन्होंने कहा "बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है." इतना ही नहीं, वीडियो के ऊपर टेक्स्ट में लिखा है "समुद्री इतिहास में पहली बार." मिथिलेश ने दूसरे दिन 'खरना' और तीसरे दिन 'संध्या अर्घ्य' के वीडियो भी शेयर किए, जिसमें वह समंदर के बीच डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते दिखाई दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर मची धूम: 'भाई, इसे कहते हैं अपनी जड़ों और संस्कृति से सच्चा प्यार'

समंदर के बीच छठी मैया की आस्था का यह अद्भुत नजारा इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में कैप्टन मिथिलेश को जमकर सलाम कर रहे हैं:

एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, रोंगटे खड़े हो गए! घर से इतनी दूर समंदर के बीच भी छठी मैया के प्रति इतनी सच्ची श्रद्धा देखकर आंखें भर आईं."

दूसरे यूजर ने लिखा, "यही हमारे बिहार और पूर्वांचल की असली ताकत है, हम जहां भी जाते हैं, अपनी संस्कृति और छठी मैया को साथ लेकर चलते हैं."

वहीं एक अन्य यूजर ने उनके साथियों की तारीफ करते हुए लिखा, "कैप्टन साहब के साथ-साथ उनके पूरे क्रू मेंबर्स को दिल से सलाम, जिन्होंने जहाज पर इतना पावन माहौल बनाने में पूरा साथ दिया."

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